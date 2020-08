Salem vor 1 Stunde

„Kurs halten für Salem“: Manfred Härle kandidiert für seine dritte Amtszeit als Bürgermeister

Amtsinhaber Manfred Härle stellt sich am 27. September 2020 noch einmal zur Wahl als Bürgermeister von Salem. Wenn er in seine dritte Amtsperiode gewählt wird, stehen ein neuer sechsgruppiger Kindergarten und eine neue Sporthalle am Bildungszentrum ganz oben auf seiner Prioritätenliste.