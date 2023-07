Nach einem Vorfall am Sonntagabend in Salem und Immenstaad muss ein 22-jähriger Mann mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Er war nach Polizeiangaben um kurz nach 20 Uhr mit seinem Motorrad mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, verlor in der Straße „Am Schlosssee“ die Kontrolle und touchierte einen geparkten VW. Als der 53-jährige Mann im Auto die Polizei rief, suchte der Unfallverursacher das Weite. Um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte er sich nicht.

Unfallverursacher stellt sich zunächst selbst

Ein Zeuge gab zwar die entscheidenden Hinweise zur Identität des jungen Mannes, die Beamten konnten ihn im Rahmen der Fahndung zunächst jedoch nicht antreffen, heißt es weiter in der Mitteilung. Gegen 22.45 Uhr rief der 22-Jährige eigenständig die Polizei, um sich vor dem Polizeiposten Immenstaad zu stellen. Dort verhielt er sich gegenüber den Polizisten jedoch vollkommen unkooperativ, heißt es weiter. Weil der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung des Mannes bestand, sollte dieser in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

Flucht vor mehreren Polizeistreifen

Gegen die vorläufige Festnahme und die weiteren Maßnahmen setzte er sich mit aller Kraft zur Wehr, beleidigte die Polizisten und ergriff abermals die Flucht. Eine umfangreiche Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb in der Nacht ohne Erfolg. Den 22-Jährigen, der laut Polizeiangaben auch keinen Führerschein für sein Motorrad hat, muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.