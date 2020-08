„Punktlandung bei Kosten für neues Rathaus“ titelte der SÜDKURIER am 18. Juli. Inhalt des Berichtes war die Kostenabrechnung für das neue Rathaus und die öffentliche Tiefgarage, die im Gemeinderat präsentiert worden war. Beides zusammen summiert sich auf 18,1 Millionen Euro.

Räte der Freien Wähler und der GOL kritisierten daraufhin in einer gemeinsamen Stellungnahme unter anderem: „Von der ersten Vorstellung des Projekts im Prinz Max 2014 bis zur Kostenschätzung der Fachplaner 2017 gab es immerhin eine Kostensteigerung um sechs Millionen Euro.“

Vorstellungen 2014 noch wenig konkret

Auf diese Stellungnahme hin legt die CDU-Fraktion im Salemer Rat nun ihre Sichtweise dar. „Zu Beginn der Planungsphase im Jahre 2014 waren die Vorstellungen von einem neuen Rathaus noch wenig konkret. Das anfängliche Summenspiel mit den Investitionskosten konnte somit auch nur ein Herantasten an die Umsetzung des ambitionierten Projektes sein“, schreiben die Gemeinderäte. Die aus dem Architektenwettbewerb 2016 resultierende Entscheidung für den Siegerentwurf habe den Einstieg in die konkrete Planung und damit auch die konkrete Kostenermittlung erst ermöglicht.

„Der letztendlich ermittelte Investitions- beziehungsweise Kostenrahmen in Höhe von 17,9 Millionen Euro für den Rathausneubau inklusive Tiefgarage wurde am 25. Juli 2017 vom Gemeinderat mit 2/3 Mehrheit beschlossen. Dass die Gesamtbaukosten um lediglich 0,2 Millionen Euro (1 Prozent) überschritten wurden, stellt in der kommunalen Bauvergabe eine positive Ausnahme dar“, heißt es weiter. Die von den FWV- und GOL-Räten genannte Gesamtsumme von 24,1 Millionen Euro (Kostensteigerung 6 Millionen Euro) beziehe sich auf das Gesamtprojekt inklusive Gestaltung der Außenanlagen.

Salem Neues Salemer Rathaus „immerhin

sechs Millionen Euro teurer“ Das könnte Sie auch interessieren

In der Stellungnahme vermisst die CDU-Fraktion nach eigenen Angaben die Information, „dass der Förderrahmen für dieses Projekt von ursprünglich 7 Millionen Euro auf inzwischen 11 Millionen Euro erhöht wurde“. Hier habe die Gemeindeverwaltung durch eine konsequente Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse den Eigenaufwand der Gemeinde erheblich reduziert. Bemerkenswert sei auch die Tatsache, dass das Gesamtprojekt ohne Kreditaufnahme realisiert werden könne.

Abschließend erklären die CDU-Gemeinderäte: „Dass Gemeinderatsbeschlüsse, die nach intensiven Beratungen und Diskussionen mehrheitlich entschieden werden, auch zu respektieren sind, sollte selbstverständlich sein. Das ist gelebte Demokratie, die nicht infrage gestellt werden darf.“