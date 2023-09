Volleyball, 2. Bundesliga:

TSV Mimmenhausen – Blue Volleys Gotha (Samstag, 19 Uhr, Bildungszentrum Salem). – Die Sommerpause ist zu Ende, heute beginnt für den TSV Mimmenhausen das sechste Kapitel 2. Bundesliga. Mit veränderten Vorzeichen. Der Tabellensiebte der vergangenen Saison muss mit einer gravierende Veränderung leben, deren Auswirkung keiner auch nur annähernd richtig einschätzen kann. „Ich werde nicht mehr spielen“, sagt Christian Pampel, vor kurzem 44 Jahre alt geworden – und löst Erleichterung bei den Gegnern und „insgeheime“ Bedenken beim TSV Mimmenhausen aus.

Der profitiert seit 2016 vom Wissen und Können des früheren Weltklassespielers auf dem Spielfeld in hohem Maße. Vor allem seinetwegen ist der Aufstieg in die zweithöchste Liga Deutschlands gelungen und danach ein stets viel geachtetes, hervorragendes Abschneiden im erlauchten Kreis. „Das war aber nie der TSV Pampel“, stellte Pampel immer wieder kategorisch fest.

TSV Mimmenhausen Zuspieler: Cipollone, Hornung

Diagonal: Schaugg, Baumgärtner

Außenangriff: Frings, Hammer, Hoffmann, Jalowietzki

Mittelblock: Birkenberg, Friedrich, Zippel

Libero: Reusch

Trainer: Christian Pampel

Co-Trainer: Manuel Kugler, Christian Oswald.

Pampels Entscheidung hat bei ihm weder nervöse Beschwerden noch schlaflose Nächten verursacht. „Das ist doch eine ganz angenehme Situation“, sagt er voller Überzeugung. Trotz verletzungs- und altersbedingtem Ende einer brillanten internationalen Volleyballkarriere: Sehnsuchtsvolle Hinwendung an alte Zeiten, Jammern und Wehklagen ist nicht beim ehemaligen Weltklasse-Diagonalangreifer. Das war‘s, ab jetzt wird in eine neue Zukunft geschaut. Fertig ist die Geschichte.

Konstanz im Kader

Die Mimmenhausener Zukunft sehe auch ohne die Nummer 4 auf dem Feld rosig aus. „Wir haben viele gute Spieler“, beruhigt er. „Wir sind konkurrenzfähig.“ Und darauf darf Christian Pampel stolz sein: Die Mannschaft ist zusammengeblieben, keiner hat nach jenem wenig Freude bereitenden Saisonfinish 2023 den Bettel hingeschmissen, den Klub verlassen. „Das ist ein großer Erfolg, ich freue mich sehr darüber.

Und so dürfen die Fans des kleinen Vereins vom Bodensee auch in dieser Punkterunde sich auf Federico Cipollone, Jonas Hoffmann, Bogdan Birkenberg, Jan Jalowietzki, Richard Schaugg, Tim Frings, Johann Reusch, Pascal Zippel und Lukas Baumgärtner freuen, die vor allem die Erste Sechs gestellt hatten. Dazu gehörte noch Nachwuchs-Zuspieler Philipp Hornung. Mit Friedrich Philipp in der Mitte und Lars Hammer auf der Außenbahn sind zwei Neue dabei, die aber schon mal blau-gelbe Vereinsluft geschnuppert hatten.

Gerne hätte TSV-Trainer Christian Pampel noch einen zweiten Libero im Team gehabt. Aber für einen Dorfverein ohne große finanzielle Mittel sei das schwer zu realisieren. Und nur einen einfach zu holen, ginge nicht. „Der muss Zweitliga-Qualität haben“, sagt der Volleyball-Dozent der Universität Konstanz. „Wir sind einfach zu gut.“ Qualität finde sich eben nicht wie selbstverständlich unter den Studenten in der Region. Und falls doch, es gibt Konkurrenten, die Geld, viel Geld investieren (können).

Blue Volleys mit starker Besetzung

Dazu gehören die Blue Volleys Gotha, der erste Gegner der neuen Saison in der 2. Bundesliga. Nur zum Vergleich: Den Fünften der vergangenen Saison verließen zwei Kanadier und ein US-Amerikaner. Dafür hat Trainer Jonas Kronseder, für den wieder entlassenen Finnen Valtteri Jääskeläinen eingesprungen, Dominik Duchacek, einen tschechischen Außenangreifer, der von Sokol Wien kam, und mit Mittelblocker Harrison Paul McBean von Uppsala VBS (Schweden) einen Australier zur Verfügung. Außerdem sind sechs weitere Zugänge im Blue-Volleys-Kader aufgelistet.

Nicht zuletzt deshalb ahnt Christian Pampel, dass wir „ein richtig gutes Programm zum Auftakt“ zu absolvieren haben. In einer Liga, die zwar mit Karlsruhe, Freiburg und Dachau drei potente Gegner verloren hat, aber mit Rottenburg, Schwaig, Eltmann sowie Bühl (zwei ehemalige Erstligisten mit großen Ambitionen), Grafing und die LE Volleys dennoch enorm viel Potenzial hat. Selbst Neuling MTV Ludwigsburg sei ein respektabler Gegner.

Entsprechend vorsichtig formuliert Christian Pampel seine Saisonziele. „Für mich wird das eine super Saison, wenn wir in der Mitte der Liga landen“, sagt der neue Nur-Trainer. Damit das tatsächlich eintrifft, erwartet er von seinen Spielern, „dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass es dazu reicht. Jetzt seid ihr gefordert!“