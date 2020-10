In Parks und Gärten in Deutschland finden am zweiten Oktober-Wochenende zum dritten Mal die Aktionstage „Rendezvous im Garten“ statt. Unter dem Thema „Wissen, das wandert“ bieten auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Programm in ihren Monumenten.

Im Kloster und Schloss Salem, das von den Staatlichen Schlössern und Gärten verwaltet wird, gibt es am Sonntag, 11. Oktober, um 13.30 Uhr die Sonderführung „Der Abbtey Lust-, Baum- und Kuchelgarten“. Im Mittelpunkt stehen die Salemer Gärten im Wandel der Zeit. Laut Mitteilung ist eine Anmeldung zur Führung unter der Telefonnummer 0 75 53/9 16 53 36 erforderlich. Erwachsene zahlen 11 Euro Eintritt, ermäßigt 5,50 Euro. Eine Familienkarte kostet 26,50 Euro. Treffpunkt zum Rundgang ist am Eingangspavillon.

Motto „Klöster für die Ewigkeit“

Die Gartenführung findet parallel zum „Erlebnistag im Kloster“ statt, der unter dem Motto „Klöster für die Ewigkeit“ ab 10.30 Uhr weitere Sonderführungen zu Themen rund um das klösterliche Leben der Zisterzienser bietet. Zudem sind der Kaisersaal, die Bibliothek und der Betsaal zur individuellen Besichtigung geöffnet. Dort stehen von 11 bis 16 Uhr zu jeder vollen und halben Stunde Kurzführungen an.

Bodenseekreis/Kreis Sigmaringen Tag des offenen Denkmals im Corona-Jahr: Es gibt ein paar Führungen, doch sonst geht es virtuell durch die Bauwerke des Bodenseekreises Das könnte Sie auch interessieren

Den Abschluss des Aktionstages bildet um 18 Uhr ein Konzert im Münster mit mittelalterlicher Vokalmusik im Dialog mit zeitgenössischen Improvisationen an Orgel und Saxofon. Zu Gast ist das Ensemble „Vox Nostra“. Bereits um 17.30 Uhr findet eine Einführung zum Konzert statt.

Der Tagespreis inklusive Eintritt zu Kloster und Schloss sowie Führung und Konzert kostet für Erwachsene 11 Euro. Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zahlen 4,50 Euro. Die Teilnahme an mehreren Führungen ist möglich. Lediglich die Führung „Weingeschichten“ durch den Weinkeller veranschlagt mit Weinverkostung zusätzlich 13,50 Uhr. Weitere Informationen zum 11. Oktober in Salem gibt es im Internet unter www.schloesser-und-gaerten.de. Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln der Corona-Verordnung des Landes.