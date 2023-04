Auf 130 Vorschulkinder, die zu den Sommerferien die Salemer Kindergärten verlassen, kommen 223 Neuanmeldungen für das kommende Kindergartenjahr. Diese Zahlen präsentierte Anja Lang, die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin, in der Ausschusssitzung für Verwaltung und Kultur. Durch den neuen sechsgruppigen Kindergarten in Stefansfeld erhöhe sich jedoch das Angebot für Kinder ab drei Jahren von 471 auf 518 Plätze. Mit 20 weiteren Krippenplätzen könne man außerdem nun 80 Kindern unter drei Jahren einen Betreuungsplatz bieten. Nachdem die Platzsituation für die Kleinsten zunächst knapp aussah, seien inzwischen alle angemeldeten Kinder versorgt, berichtete Sabine Stark, die Stabsstellenleiterin des Bürgermeisters: „Wir haben einige Kinder bei Tagesmüttern untergebracht“, teilte sie auf Nachfrage mit.

Vereinzelte Plätze gibt es laut der Verwaltung im Natur- und Forscherkindergarten und im Kindergarten St. Josef in Neufrach. Dass dessen Ganztagesbetrieb seit März geschlossen sei, werde mit einer täglich stattfindenden Spielgruppe am Nachmittag teilweise kompensiert. Wer jedoch auf Ganztagesbetreuung angewiesen sei, habe in einen kommunalen Kindergarten wechseln können. Auch aufgrund der verschobenen Eröffnung des Kindergartens in Stefansfeld musste die Gemeinde flexibel reagieren und Kinder in anderen kommunalen Einrichtungen unterbringen. Wenn möglich, wolle man aber noch vor den Sommerferien aus dem alten Kindergarten in der Schlossstraße in den Neubau im Keltenring umziehen, Neuaufnahmen seien dann ab September geplant.

Bis dahin ist die Gemeinde bemüht, weiteres Personal zu gewinnen. In vier Einrichtungen gebe es derzeit freie Stellen, doch man befinde sich im Bewerbungsverfahren oder habe bereits Arbeitsverträge abgeschlossen, informierte Anja Lang. Sabine Stark betonte, dass Bewerbungen von Anerkennungspraktikanten und Auszubildenden fehlten: „Wer möchte, kann gern noch einen Platz im September kriegen“, verwies sie auf die ausgeschriebenen Stellen.