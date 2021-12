Salem vor 4 Stunden

Kinderbetreuung soll teurer werden: Gemeinde will Gebühren für Kindergartenplätze anheben

Die Gemeinde Salem will zum 1. Januar 2022 die Gebühren für die Kinderbetreuung anheben. Derzeit werden 13 Prozent der Ausgaben für die Kinderbetreuung durch Elternbeiträge gedeckt. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am 7. Dezember eine Entscheidung treffen.