Kathrin Steidle aus Salem wandert in 24 Stunden und ohne Schlaf 50 Kilometer mit Bergsteigerprofi Hans Kammerlander durch die Dolomiten

24 Stunden zu Fuß, ohne Schlaf, 3600 Höhenmeter, 50 Kilometer: Wer tut sich das an? Die Salemer Distanzreiterin Kathrin Steidle hat sich zusammen mit ihren Chefs Diana und Claus Groß aus Uhldingen-Mühlhofen an diese Tour in den Dolomiten gewagt. Organisiert und geführt wurde sie von Bergsteigerprofi Hans Kammerlander.