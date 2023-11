Dass der Haushaltsausgleich 2024 nicht möglich sein wird, tat der guten Laune von Salems Kämmerin Julia Kneisel keinen Abbruch: „Ich freue mich wie jedes Jahr sehr, mit Ihnen in den Haushalt einzusteigen“, verkündete sie den Gemeinderatsmitgliedern in der jüngsten Sitzung. Bei Erträgen in Höhe von rund 34,6 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von etwa 37,1 Millionen Euro könne trotz des Defizits dem Finanzhaushalt ein Finanzmittelüberschuss von 832.000 Euro zugeführt werden.

Da die Eckdaten auf Steuerschätzungen vom Sommer beruhen, bleibe die weitere Entwicklung abzuwarten: „Eine konjunkturelle Belebung für das dritte Quartal zeichnet sich nicht so ab“, warnte Kneisel daher. Auch sei beim Einkommensteueranteil der Einbruch der Corona-Jahre deutlich sichtbar. Das Rekordhoch von 8,1 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 habe an veränderten Vorauszahlungsbedingungen aufgrund der Pandemie gelegen. Vor der Sommerpause habe man mit rund 7 Millionen Euro für 2024 gerechnet, nun lägen die Schätzungen eher bei 6,3 Millionen Euro. Bei den Personalkosten sei auch aufgrund des letzten Tarifabschlusses und einer Inflationsprämie mit knapp einer Million Euro mehr als im Vorjahr zu rechnen.

Enormes Investitionsvolumen

In einem kurzen Überblick führte die Kämmerin außerdem durch das achtseitige Investitionsprogramm für die nächsten Jahre. Bisher sind für das kommende Jahr Investitionen von 13,7 Millionen Euro eingeplant und für den Zeitraum bis 2027 55,2 Millionen Euro. „Das ist ein enormes Investitionsvolumen in den nächsten Jahren mit großen Aufgaben“, merkte Kneisel an. Meist liege man jährlich bei rund 8 Millionen Euro, doch durch gute Zuschussmöglichkeiten werde man trotzdem Einnahmen generieren.

Auszüge aus dem Investitionsprogramm Für die Neukonzeption des Rathausareals in Neufrach, wo das Landratsamt derzeit eine Gemeinschaftsunterkunft betreibt, sind für die Jahre 2025 und 2026 insgesamt 550.000 Euro veranschlagt. Beim Feuerschutz sind 2027 800.000 Euro für den Ersatz von Löschfahrzeugen eingeplant. Neu im Programm ist die Kategorie Katastrophenschutz: Hier sind für das kommende Jahr 100.000 Euro für Notstromaggregate eingetragen. Für einen Erweiterungsbau an der Fritz-Baur-Grundschule sind für die kommenden beiden Jahre insgesamt 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Der Umbau der Stefansfelder Turnhalle zum Dorfgemeinschaftshaus wird in den nächsten beiden Jahren mit 2,8 Millionen Euro angesetzt, im noch laufenden Jahr stehen 900.000 Euro dafür bereit.

Härle: Die Luft wird dünner

Bürgermeister Manfred Härle machte dennoch deutlich, dass die Luft dünner werde, auch durch den schrumpfenden Puffer durch die gewerbliche Entwicklung: „Wenn wir alle Projekte zu 100 Prozent umsetzen, brauchen wir 2024 eine Kreditaufnahme von 3,5 Millionen Euro.“ Allerdings sei man bereits gut unterwegs, wenn man 70 bis 80 Prozent schaffe. Ob beispielsweise die Turnhalle am Bildungszentrum für 14 Millionen Euro saniert werden könne, hänge von der Gewährung von Zuschüssen ab. „Wir haben nach wie vor eine gute Ausgangssituation, aber wenn ich in die Zukunft schaue, wird mir angst und bange, wo die Reise hingeht“, hob Härle vor allem die Personalkostenentwicklung hervor. Den Nachbargemeinden und dem Kreis gehe es damit aber ähnlich.

Für einen Erweiterungsbau an der Fritz-Baur-Grundschule sind für die kommenden beiden Jahre insgesamt 1,5 Millionen Euro veranschlagt. | Bild: Miriam Altmann

Veranschlagte Kreditaufnahme von 14,5 Millionen Euro bis 2027

Martin Möller (GoL) wollte wissen, ob in den nächsten vier Jahren tatsächlich eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 14,5 Millionen Euro nötig sei: „Da könnte man graue Haare kriegen“, merkte er an. „Die haben Sie ja schon“, entgegnete der Bürgermeister scherzend. Er erklärte, dass man zunächst möglichst viel abzubilden versuche. „Wenn es um die konkrete Umsetzung geht, achten der Bürgermeister und die Kämmerin darauf, dass wir bei der Jahresrechnung auf einer guten Spur bleiben.“

Petra Herter (CDU) erkundigte sich nach der Kläranlage, die 2025 in den Eigenbetrieb überführt werden soll. Kneisel erläuterte, dass für deren Sanierung in den nächsten vier Jahren 5,5 Millionen Euro eingeplant seien – nächstes Jahr werde die Planung in Auftrag gegeben. Härle ergänzte: „Es gibt nur noch sehr wenige Kommunen, die das im eigenen Haushalt führen.“ Als Eigenbetrieb sei die Abwasserbeseitigung zu 100 Prozent kostendeckend.

Abwassermeister Peter Godau ist für die Kläranlage im Salemer Ortsteil Buggensegel zuständig. Die Vorgaben für die Anlage können kaum noch eingehalten werden. Deshalb soll sie erweitert werden. | Bild: Miriam Altmann

Salem plant Erweiterung der Kläranlage ohne Nachbargemeinden

Auf Nachfrage bei der Gemeindeverwaltung teilte Sabine Stark mit, dass eine Zusammenlegung der vier Kläranlagen Buggensegel, Grasbeuren, Deggenhausertal und Frickingen geprüft worden sei. In Abstimmung mit den betroffenen Nachbargemeinden verkündete sie, dass der Abwasserzweckverband Obere Salemer Aach und die Gemeinde Deggenhausertal inzwischen entschieden hätten, ihre Kläranlagen vorerst weiter zu betreiben. „Die Gemeinde Salem wird deshalb nun in das Verfahren für die Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage in Buggensegel einsteigen“, sagte die Stabstellenleiterin des Bürgermeisters. Der erste Schritt sei ein europaweites Verfahren zur Vergabe der Ingenieurleistungen.