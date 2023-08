Das Zeltlager Mimmenhausen erlebte in den ersten zwei Sommerferienwochen am Ellerazhofer Weiher in der Nähe von Leutkirch auch in diesem Jahr eine Neuauflage. In einem Pressebericht schreibt Viktor Sorg von einer für alle 130 Kinder und über 30 Betreuer abwechslungs- und ereignisreichen Zeit.

Die Teilnehmer hätten sich wetterrobust gezeigt und hätte auch bei Regen Fuß- oder Volleyball in Gummistiefeln und mit Regenjacke gespielt oder Vikingerschach, Leitergolf oder andere Spiele im Freien ausgetragen. In zahlreichen Turnieren hätten sie ihr Können gemessen, heißt es weiter.

Das ein oder andere Mal habe das Wetter die Teilnehmer in die Zelte gezwungen. Im Billardzelt hätten sich die Kinder nicht nur im Billard üben, sondern auch an zwei Kickertischen die Zeit vertreiben können. Und das Großzelt wurde beim Karaoke Schauplatz vieler lustiger und mancher wirklich großartigen Gesangseinlagen und darüber hinaus an einem Abend auch als Kino genutzt.

An allen anderen Abenden konnte ein Lagerfeuer entfacht werden. Zum gemeinsamen Tagesabschluss wurde gesungen, es wurde gegrillt oder einer Rübezahl-Geschichte gelauscht. Die einzelnen Ereignisse waren hier jeden Tag Höhepunkte für sich: Bastelangebote wie Batiken, das Bauen von Insektenhotels und Leuchttürmen, das Flechten von Schlüsselanhängern und vieles mehr. Die Liste der Aktivitäten und Programmpunkte ist lang und lässt sich am besten im Lager-Blog 2023 auf der Homepage des Zeltlagers Mimmenhausen nachlesen (www.zeltlager-mimmenhausen.de). Auch dieses Jahr bekochten Chris Partikel und Dieter Härle wieder alle Kinder.

Großen Anklang fand natürlich auch das Eis, das Dekan Peter Nikola bei seinem Besuch des Zeltlagers allen Kindern spendierte. Auch Bürgermeister Manfred Härle wurde auf dem Lagerplatz begrüßt und sah manches Kind in einem Jubiläums-T-Shirt zum 60-jährigen Bestehen. Dies sei von der Gemeinde Salem sowie einigen Unternehmen und Privatpersonen unterstützt worden, heißt es.