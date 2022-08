Bodenseekreis vor 43 Minuten

Jetzt soll die Steuer auf Zweitwohnungen auch hier kommen

Mit einer Zweitwohnungssteuer will die Gemeinde Salem ein Zeichen setzen gegen knappen Wohnraum und Rollladensiedlungen. So sollen künftig alle Einwohner an den Kosten für Infrastruktur beteiligt werden.