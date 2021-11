Salem vor 2 Stunden

Ist Salem ein neuer Hotspot bei den Corona-Infektionen im Bodenseekreis?

Salem sticht seit Anfang November im Bodenseekreis hervor, was die Zahl der Corona-Neuinfektionen betrifft. Bestimmte Ausbruchsherde ließen sich nicht erkennen, doch an einer Grundschule gebe es eine größere Zahl an Infizierten, heißt es dazu aus dem Rathaus. Eine Änderung der Schutzmaßnahmen an den Schulen und Kindergärten sei indes nicht geplant.