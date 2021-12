von Miriam Altmann

Mersida Merdovic hat sich hohe Ziele gesteckt: Die Integrationsbeauftragte der Gemeinde Salem arbeitet seit sechs Jahren mit Geflüchteten und möchte ihnen zu Selbstständigkeit und nachhaltiger Integration verhelfen. Als Ansprechpartnerin vor Ort berät und koordiniert sie alle Akteure in der Unterstützung für Flüchtlinge. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Verwaltung und Kultur berichtete Merdovic, die seit 2014 auch für die Jugendsozialarbeit zuständig ist, über ihre Tätigkeit.

159 Geflüchtete leben derzeit in Salem

In den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises sei Personal vor Ort, um die 31 Geflüchteten, die in Salem leben, während des Asylverfahrens zu unterstützen. Nach einer Entscheidung oder spätestens nach zwei Jahren müssten die die Menschen aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen – sechs Wochen hätten sie Zeit für die Wohnungssuche. Sei diese nicht erfolgreich, würden die Bewohner den Gemeinden zugewiesen, erklärte Merdovic. „Das Landratsamt achtet darauf, dass die Zuweisung sozial verträglich ist“, betonte sie. In den Salemer Anschlussunterkünften, die auch privaten Wohnraum umfassen, der von der Gemeinde untervermietet werde, seien 128 Menschen untergebracht, davon 29 in den beiden großen Unterkünften. „Eine kurzfristige Aufnahmemöglichkeit muss immer berücksichtigt werden“, sagte die Integrationsbeauftragte mit Blick auf drohende Obdachlosigkeit, Familiennachzug oder spontane Zuweisungen.

Integration in bestehende Strukturen statt separate Angebote

Mersida Merdovic setzt auf Kooperation: „Mir ist es ganz wichtig, dass wir keine separaten Angebote schaffen, sondern die Leute in die bestehenden Strukturen integrieren.“ Als zentrale Ansprechpartnerin kläre sie über Unterstützungsmöglichkeiten auf und vermittle zwischen Bewohnern, Ärzten, Kindergärten und Schulen. Ein Integrationsmanager der Johanniter helfe dabei, auch die Schul- und Jugendsozialarbeit sei ein wichtiger Faktor. Darüber hinaus engagiert sich der Helferkreis Salem seit 2015 ehrenamtlich in der Integrationsarbeit. Je nach Bedarf werden Betreuungspaten für Geflüchtete und Familien gesucht, die diese im Alltag unterstützen und an bestehende Angebote heranführen.

Flüchtlinge Wohin mit den Flüchtlingen? Unterkünfte in der Region werden knapp Das könnte Sie auch interessieren

Helfer leiten Geflüchtete zur Eigenständigkeit an

Häufige Anliegen der Geflüchteten seien ihre Wohn- und finanzielle Situation, der Stand ihres Asylverfahrens und ihre Bleibeperspektive. Hierbei gebe es oft eine hohe Erwartungshaltung, jedoch sei Unterstützung in den Bereichen nur bedingt möglich und Eigenständigkeit nötig. „Interkulturelle Kompetenz ist wichtig“, unterstrich Merdovic bezüglich der Ängste und Wünsche der Menschen. „Wir sind bemüht, alles sozial verträglich zu machen und auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.“

Jugendarbeit und Integrationshilfe greifen ineinander

Ulrike Lenski (GoL) erkundigte sich, wie die einzelnen Angebote angenommen werden, vor allem die Sprachförderung: „Das wäre eine Möglichkeit der Messung für den Erfolg – wo sind Lücken, die wir noch schließen können?“ Merdovic betonte, die Teilnahme sei freiwillig, schränkte aber ein: „Wir versuchen, die Menschen heranzuführen, aber die Nachfrage ist momentan nicht so hoch.“ Synergieeffekte gebe es jedoch bei der Integrations- und der Jugendarbeit, sagte sie auf Nachfrage von Ursula Hefler (CDU). Die neue Skateranlage sei im Sommer allseits beliebt und locke auch viele Nutzer von außerhalb an.

Vorbereitungsklassen und Lernpaten für geflüchtete Kinder

Klaus Bäuerle (GoL) fragte, wie viele der geflüchteten Kinder und Jugendlichen in den Kindergarten und in die Schule gehen. „Ich weiß es in der Regel über den persönlichen Austausch, habe aber keine Übersicht“, entgegnete Merdovic. Bezüglich der Schülerzahlen verwies Härle auf die Schulpflicht – für den Kindergarten werde man die Zahlen nachliefern. Auf den Hinweis von Birgit Zauner (GoL), dass der Kindergartenbesuch spätestens zur Vorschule sinnvoll sei, erwiderte der Bürgermeister: „Das ist eine freiwillige Entscheidung der Eltern, da können wir nicht mit Zwang arbeiten.“ Die Integrationsbeauftragte werde aber darauf achten. Was den Schulbesuch angehe, wies Ursula Hefler auf die Förderung in den Vorbereitungsklassen und durch die Lernpaten hin: „Da läuft eine wirklich gute Integrationsarbeit“, sagte die CDU-Rätin.