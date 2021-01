So können Einwohner von Grasbeuren am Samstag, 16. Januar bis spätestens 9 Uhr ihre Christbäume an den Straßenrand stellen. Organisiert wird die Aktion von den Funkenbuben. Da man nicht wisse, ob und in welcher Form ein Funken dieses Jahr stattfinden kann, werden die Christbäume im Anschluss an die Sammlung ordnungsgemäß entsorgt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ebenfalls am Samstag finden die Sammlungen der Funkenbuben und des Altenwerks in Oberstenweiler sowie in Mittelstenweiler statt. In Mittelstenweiler sollten die Christbäume spätestens bis 9.30 Uhr am Straßenrand deponiert werden.

Wertstoffhof und Entsorgungszentren nehmen Bäume entgegen

In den restlichen Teilorten, in denen keine Sammlungen stattfinden, können die Einwohner ihre Bäume über den Wertstoffhof oder die Entsorgungszentren des Landkreises zu entsorgen, informiert die Gemeinde.