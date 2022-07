Gertrud Schied ist als ehrenamtliche Leiterin untrennbar mit der bis heute gut ausgelasteten Bibliothek Sankt Peter und Paul in Neufrach verbunden. Sie kennt jede Leserin und jeden Leser, einige schon von Kindesbeinen an. „Manche Leser haben schon als Kind bei mir ausgeliehen und leihen heute mit ihren Kindern aus“, freut sich Schied über die erfolgreiche Bilanz. In Zahlen ausgedrückt sind das rund 9000 Ausleihen pro Jahr, zweimal waren es mehr als 10.000, einmal sogar 11.200. Hinter dem Erfolg steckt viel ehrenamtliches Engagement sowie Mithilfe ihrer Familie. Weil es der Büchereileiterin mit ihrem neunköpfigen Team nicht genug ist, die mittlerweile gut 5550 Medien auszugeben, läuft viel ihrer Tätigkeit im Hintergrund ab. Sie arbeitet mit Kindergartenkindern und Schülern, aber auch mit Pädagogen und Eltern.

Doppelter Grund zum Feiern 30 Jahre Bücherei unter Leitung von Gertrud Schied wird am Sonntag, 10. Juli, von 14 bis 17 Uhr in der Katholischen Bücherei in dem Salemer Ortsteil Neufrach gefeiert. Laut Bibliotheksleiterin können kleine und große Besucher mitraten bei einem Märchenmuseum und mitmachen bei einem Gewinnspiel rund um den Kinderroman „Mathilda“ von Roald Dahl. Schied bereitet ferner sogenannte Blind Dates vor, indem sie Bücher so verpackt, dass Interessierte nur Genre und ein paar Zeilen davon erkennen können. Außerdem wird es einen Flohmarkt mit einem umfangreichen Angebot an Büchern, Hörbüchern und Spielen geben. Die Möglichkeit zum Austausch oder zum Ausruhen gibt es bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

„Wir sind eine Familienbibliothek“, sagt Schied. Als solche habe sie sie von Anfang an konzipiert, nachdem der damalige Pfarrer Helmut Miltner sie gebeten hatte, die Pfarrbücherei wiederzubeleben. „Wenn Sie wollen, dass die Kinder lesen, müssen wir auch etwas für deren Eltern anbieten“, habe sie dem Pfarrer gesagt. In ihrer Abschlussarbeit zu der Ausbildung als Kirchliche Büchereiassistentin hat sie sich mit dem Einrichten einer Familienbibliothek befasst. Sie habe geschwelgt in der Vorstellung ihrer Traumbibliothek und versucht, umzusetzen, was auf 60 Quadratmetern möglich ist. Auf engem Raum, aber systematisch geordnet, ist für jeden etwas im Angebot. Alle ausgeliehenen Spiele sind komplett, alles Buchmaterial ordentlich abgewaschen.

In der Neufracher Bücherei finden Leseevents statt, wie hier ein Bilderbuchkino, das Quentin, Leni, Valentin, Bennet und Mia auf dem Bobby-Car genießen. | Bild: Familie Schied

Junge Menschen zu motivieren, ist ihr wichtig

Ganz besonders am Herzen liegt es Schied, junge Leute zum Lesen zu motivieren. Für sie hält sie unter anderem interaktives Buchmaterial bereit, das zum Mittun animiert und Spaß macht. Sie bietet regelmäßig Bibfit-Kurse, Lesehelden-Projekte und sogar ganze Lesenächte an. Das Leseverhalten der Jungleser hat sich ihrer Meinung nach in 30 Jahren kaum verändert. Sie ließen sich unglaublich schnell für ein Buch begeistern. Eher problematisch sei, dass die Mütter und Väter immer mehr eingespannt seien und weniger Lesezeit hätten.

Großer Beliebtheit erfreuen sich Schieds Vorleseangebote auch für Erwachsene. Sie organisiert Lesewanderungen. Oder sie wirft per Diaprojektor Bilder an die Wand und liest mit geübter Vorlesestimme. Ihre Leserschaft hört dann gebannt zu, manchmal sogar vom Bobby-Car aus. Vorlesen ist für Schied ein geeigneter Zugang zu Büchern. Sie selbst hat es zunächst bei den Vorleserunden mit ihrer Mutter und ihren fünf Geschwistern kennen- und schätzen gelernt. Wenn sie krank war, hätten auch ihre Geschwister zum Vorlesebuch gegriffen. Später, als sie selber lesen konnte, hat sie regelmäßig ihrem kriegsblinden Vater vorgelesen. Was sie bei den sonntäglichen Vorlesestunden ablas, sei oft trockener Lesestoff wie Fachzeitschriften, Fernsehprogramme oder technische Abhandlungen gewesen. Sie selbst favorisierte damals Heiteres.

Regelmäßig lädt Gertrud Schied (ganz links) Familien zu einer Lesewanderung mit dem beliebten Buchmonster „Grüffelo“ ein. | Bild: Familie Schied

Neue Trends trotz kleinem Büchereietat

Heute mag sie gerne „alles außer Science-Fiction und Fantasy“. Für ihre Kunden wählt Schied dennoch Geschichten über fantastische Welten, Zeitreisen oder Weltraumfahrten aus. „Ich muss die gesamte Bibliothek im Auge behalten“, unterstreicht Schied. Wenn sie neue Medien bestellt, hat sie daher nicht nur den kleinen Büchereietat im Blick. Sie versuche, ihre Leser konkret vor Augen zu haben, erklärt sie ihre Vorgehensweise. Bei der Auswahl verschließt sich die studierte Mathematikerin auch nicht neuen Trends wie beispielsweise den beliebten Tiptoi-Büchern mit integriertem, digitalem Lernsystem. Während der Coronapandemie hat sie damit begonnen, für ihre Kundschaft Lesepakete mit überraschendem Inhalt zu schnüren. Positive Rückmeldungen zufriedener Jung- oder Altleser machen Schied glücklich. „Wenn ein Kind plötzlich ganz versunken dasitzt und in das Buch seiner Wahl vertieft ist“, beschreibt Schied einen für sie besonderen Moment.