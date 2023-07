Am Montag hat der SV Neufrach seinen 75. Geburtstag begangen: Am 17. Juli 1948 formierten sich 34 Gründungsmitglieder zum Verein. Das Jubiläum wird am Sonntag, 23. Juli ab 10.30 Uhr rund um das Neufracher Clubhaus groß gefeiert, mit Musik, Festreden und Tanz. Mit dem Fest wollen die Mitglieder des SV Neufrach 48 die Erfolgsgeschichte des bis heute aktiven Sportvereins Revue passieren lassen.

Nach der Gründung mussten die Sportler zunächst ohne eigenen Sportplatz auskommen. In der Chronik zum 50. Vereinsjubiläum ist von „langen und zähen Verhandlungen“ die Rede, bis die Gemeinde einen geeigneten Platz zur Verfügung stellte. Rund ein Jahr nach Vereinsgründung konnte die neue Sportstätte zwischen Pfarrkirche, Kindergarten und Jugendheim eingeweiht werden. Mit einem Turnier von acht Mannschaften aus dem Bodenseekreis wurde der Platz eingeweiht, 1500 Zuschauer waren gemäß der Festschrift zugegen. Die Neufracher Mannschaft trat in einem einheitlichen Dress in den Farben Rot und Weiß an. Auf einem Bild, das beim Eröffnungsturnier aufgenommen wurde, stehen den Fußballern sogenannte Festdamen in langen Roben und mit weißen Schleifen im Haar gegenüber.

Weil große Erfolge in der Anfangszeit auf sich warten ließen, fahndeten die Neufracher nach Ursachen und machten schließlich das runde Leder als Schuldigen für die Niederlagen aus. Kurzerhand ließen sie den Ball vom damaligen Pfarrer Anton Seifried weihen. Und siehe da: Der Sieg gegen den SV Bermatingen 2 gelang.

Zu den sportlichen Erfolgen des Vereins gehören sicher die internationalen A-Pfingstturniere, die die Neufracher viele Jahre lang ausrichteten. Jugendmannschaften deutscher und europäischer Spitzenclubs spielten hier um einen von Max Markgraf von Baden gestifteten Wanderpokal. Als früher Erfolg ist die Herbstmeisterschaft der Ersten Mannschaft im zweiten Vereinsjahr zu nennen. Bei einem Turnier zum 50. Geburtstag des FC Überlingen errang die Neufracher Erste ebenfalls den Sieg.

Aufregung kam im Verein auf, als das Sportplatzgelände an die katholische Kirche veräußert wurde. Wegen des Kirchenneubaus mussten die Kicker ein Stück gen Westen weichen, wo sich der Platz auch heute noch befindet. Ein Clubhaus entstand 20 Jahre nach Gründung des SV in Eigenregie. 18 Jahre später kamen eine überdachte Terrasse plus Umkleidekabinen, Dusch- und Sanitäranlagen sowie zwei Garagen dazu. Eine gebührende Feier schloss sich an.

Miteinander Feiern und die Pflege der Kameradschaft prägten das Vereinsleben im SV Neufrach 48 schon immer. Manchmal wurde derart ausgiebig gefeiert, dass dies negativen Einfluss auf den Spielausgang hatte. Beispielsweise bei einer Begegnung im September 1950 in Mönsheim, als die Neufracher Spieler nach einem Abend „voller Gemütlichkeit und entsprechender Feuchtigkeit“, wie es in der Chronik heißt, Bälle verfehlten, eigene Mitspieler bekämpften und sogar über ihre eigenen Füße fielen.

Von einst 34 Gründungsmitglieder ist der Verein heute auf 240 erwachsene Mitglieder plus 16 Zumba-Kids gewachsen. Sie halten das Vereinsleben weiter lebendig. Helma Norkowski sorgt seit über 50 Jahren als „gute Seele des Clubheims“ vor und hinter der Theke dafür, dass sich alle dort wohlfühlen. Dass es seit Gründung vor 75 Jahren bis heute mit Sepp Schmid, Manfred Nolle und Dieter Mücke nur drei Vorsitzende gab, ist sicher als Zeichen der Zusammengehörigkeit zu werten.

Obwohl sich die Fußballabteilung vor 47 Jahren mit jener des Rot-Weiß Salem zusammenschloss, bot und bietet der Jubiläumsverein weiter ein breites Sportangebot von Gymnastik über Zumba, Tanzen, Freizeitfußball und Nordic Walking bis zum Darts-Spielen. Seit dem Vorjahr gibt es zusätzlich ein Schachfeld auf der Terrasse. Nebenan soll in diesem Jahr in Kooperation mit dem TSV Mimmenhausen ein Beach-Volleyballfeld entstehen. Der Verein bleibt also weiterhin quicklebendig.

Das Festprogramm Am Sonntag, 23. Juli wird ab 10.30 Uhr der 75. Geburtstag des SV Neufrach 48 rund um den dortigen Sportplatz gefeiert. Auf dem Programm stehen ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Neufrach, diverse Festreden und ein sportlicher Auftritt der vereinseigenen Zumba-Kids. Für die Bewirtung der Besucher mit Speisen und Getränken ist gesorgt.