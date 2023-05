Der kleine Laden liegt etwas versteckt in einer alten Mühle an der Bodenseestraße 124. Doch wer den „Perlenschrank“ entdeckt, wird gleich in seinen Bann gezogen. So ergeht es auch der zehnjährigen Emilia aus Zürich. Ihre Salemer Oma, die schräg gegenüber wohnt, hat das Mädchen auf das Perlenlädchen aufmerksam gemacht. Die Zehnjährige zeigt Inhaberin Elke Molzberger ihre mitgebrachte Kette, an der ein Verschlussteil fehlt.

Emilia will das Geschenk ihrer Oma reparieren

Die Zehnjährige erzählt: “Das Kreuz habe ich von der Omi bekommen und möchte es gerne wieder anziehen können.“ Molzberger sieht sich den Schaden an. Schnell ist eine von verschiedenen Verschlusslösungen gefunden. Die junge Kundin legt das von der Oma geschenkte Kreuz im Milles-Fleures-Stil sofort an, möchte aber noch nicht gehen. Die Perlen, die in unterschiedlichsten Farben erstrahlen und in kleinen Holzvitrinen aufbewahrt sind, ziehen Emilias Blicke an. “Ich kann mich in Perlen vertiefen“, erklärt sie und folgt der Einladung Molzbergers, ihr buntes Perlen- und Kettenangebot genauer anzusehen.

Für die buddhistischen Ketten, die hier hängen, hat Elke Molzberger genau 108 Perlen verwendet. | Bild: Martina Wolters

Das dauert. Auf zwölf Quadratmetern sind unzählige Schmuckperlen aus Edelsteinen, echtem und vergoldetem Silber, Perlmutt, Holz oder Kupfer ausgestellt. An dünnen Ästen hängen von Molzberger erstellte buddhistische Ketten mit exakt 108 Perlen. Die Olivenholzperlen, die sie dafür verwendet hat, hat sie auf Stofffäden geknotet. Die 108 Perlen verkörpern die 108 Bände der gesammelten Lehren Buddhas.

Der Perlenschrank Der Perlenschrank von Elke Molzberger ist in der Regel am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 11 bis 13 Uhr geöffnet. An einem Basteltisch im Geschäft steht Werkzeug bereit, um vor Ort unter Anleitung Schmuck zu gestalten. Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann die Inhaberin vorab kontaktieren.

Schildchen informieren über Wirkung der Edelsteine

Innerhalb eines Bilderrahmens präsentieren sich Edelsteinketten. Auf kleinen Schildchen stehen die jeweils verwendeten Edelsteine und ihre Wirkung auf Menschen. Elke Molzberger erzählt, dass sie im Hauptberuf Apothekerin ist und zusätzlich eine Edelsteinheilkunde-Ausbildung absolviert hat. Als Beispiel nennt sie den Amethyst, der gemäß ihres Lehrers Michael Gienger Nüchternheit und Konzentrationsfähigkeit fördere und dazu helfe, Erfahrungen und Wahrnehmungen zu verarbeiten. Auch körperliche Beschwerden wie Erkrankungen von Lunge und Darm könnten durch den Stein gelindert werden.

Salem Neustart in der Corona-Krise: So schaut Malena Riester auf das erste Jahr ihres Event-Start-ups Das könnte Sie auch interessieren

Den Sonnenstein mag Molzberger besonders

Der aktuelle Lieblingsstein Molzbergers ist der Sonnenstein. „Den hab ich seit Corona ausgewählt, weil er ein Mutmachstein ist und optimistisch stimmt“, erläutert die Perlenfreundin. Mittlerweile hat die junge Züricher Kundin alle Ecken des perfekt sortierten Schmucklädchens erkundet und sich für Ohrringe entschieden. Vorsichtig legt sie die von ihr gewählten blauen Steine auf ein Legebrett.

Elke Molzberger zeigt der zehnjährigen Emilia, wie sie mit Hilfe einer Schmuckzange eine saubere Öse für ihre Ohrringe hinbekommt. | Bild: Martina Wolters

Wer möchte, kann sich auch Schmuck umarbeiten

Elke Molzberger bietet der Zehnjährigen das Zubehör wie Ohrringhaken an. Wie die Schmuckstücke gefertigt werden, erklärt und demonstriert sie ebenfalls ausführlich. „Es ist ganz zentral für mich, dass meine Kunden hier auch ohne Anmeldung an Schmuck arbeiten können“, unterstreicht Molzberger. Sie könnten auch, wie Emilia dies getan hat, defekte oder alte Ketten mitbringen und sich Tipps zum Modernisieren alter Kettenschätze holen – und das Werkzeug dafür nutzen. Elke Molzberger nennt ein Beispiel: So könnte eine geerbte Granatperlenkette in Kombination mit Opal, Rosenquarz oder Rhodonit und mit Roségold vergoldeten Silberperlen aufgepeppt werden.

In vielen Kästen zeigt Perlenliebhaberin Elke Molzberger ihre kleinen Schätze. | Bild: Martina Wolters

Apothekerin lebt hier ihre kreative Seite aus

Die 59-Jährige gerät ins Schwärmen. Bereits als Mädchen hat es sie gepackt, selbst Schmuck herzustellen. In jeder Stadt fahndete sie nach entsprechenden Läden und eröffnete schließlich in ihrem Herkunftsort Aachen vor 16 Jahren ihren ersten Perlenladen. Das Salemer Pendant folgte 2019, hier öffnet sie regelmäßig, wenn sie am See ist. “Neben meinem Vernunftberuf kann ich hier meine kreative Seite ausleben“, erzählt die Apothekerin und Ladenbesitzerin. „Der Laden trägt sich gerade so, dass ich neues Material beschaffen kann.“ Aber sie freut sich immer, wenn Kundschaft in ihr etwas versteckt liegendes Lädchen kommt, um unter Anleitung Perlenschmuck zu kreieren.