Lauter leckere Sachen seien in dem Korb gewesen, erzählt Marion Kasper. Als Dankeschön für 100 Blutspenden wurde sie im Juli in der Gemeinderatssitzung geehrt und bekam neben einer Urkunde einen großen Geschenkkorb mit nach Hause. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf 100 Spenden komme“, sagt die 61-Jährige rückblickend. Und dass sie jede Blutabgabe so gut vertragen würde, hatte sie ebenso wenig erwartet: „Wir haben ja gedacht, uns legt‘s“, erinnert sie sich an das erste Mal, als sie im thüringischen Altenburg mit der gesamten Abiturklasse zur Blutspende ging. 1979 war das, als es mal wieder eine Naturkatastrophe gegeben habe. „Wir haben gesagt, wir sind alt genug“, begründet Marion Kasper die Entscheidung der Klasse, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.

Ihr Dienst an der Gesellschaft

Die Hilfe für Menschen in Not steht für die 61-Jährige nach 100 Spenden immer noch im Vordergrund. Während sich andere Leute Aufgaben wie Kindererziehung oder Sporttraining widmeten, sei ihr Dienst an der Gesellschaft das Blutspenden. „Ich mache das, weil ich‘s kann“, meint Marion Kasper, „das passt, ich vertrag‘s.“ Darüber hinaus war sie in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei als potenzielle Stammzellspenderin registriert, doch die DKMS habe sie mit 60 Jahren ausgemustert.

In Frickingen liegt man am besten

Blut spenden will sie weiterhin, so lange sie darf, doch eine Zielmarke hat die 61-Jährige nicht. „Dem ‚Schneller, Höher, Weiter‘ nachzuhecheln bringt nichts“, ist ihre Einschätzung. Dafür erinnert sie sich noch genau an die lange Liste an Orten, wo sie schon Blut gelassen hat. 27 Mal habe sie in der ehemaligen DDR gespendet, unter anderem in Leipzig, Löbau und Frankfurt/Oder, die restlichen Male vor allem im Bodenseekreis. „Den besten Spargel gibt es in Meersburg, den besten Salat in Frickingen“, erzählt sie über die Verpflegung nach der Blutabgabe. Diese wird von den Ortsvereinen des DRK organisiert. Frickingen habe zudem das schönste Gebäude. „Da liegt man am besten“, berichtet sie aus reichlicher Erfahrung.

Nach vielen Stationen sesshaft in Salem

Auch beruflich hat Marion Kasper bereits einige Stationen hinter sich. Die studierte Ökonomin arbeitete als Köchin und in der Logistik und außerdem als Oberleutnant bei der Armee in der DDR. Nach der Wende habe die Bundeswehr jedoch keine Frauen übernommen – nur im medizinischen Dienst und bei den Musikantinnen seien sie noch geduldet gewesen. „Entlassen, weil Weib“, fasst es Marion Kasper lakonisch zusammen. Es folgte eine Umschulung zur Betriebswirtin, doch da sie keine Arbeit fand, machte sie alles, was sich bot: In einer Gaststätte, beim Werkschutz, in der Kundenbetreuung, in der Logistik und auch als Krankheitsvertretung in einer Bank war sie tätig. 1998 kam sie als Lageristin zur Markdorfer Firma Wagner. „Dann bin ich endlich sesshaft geworden“, seufzt die 61-Jährige, die heute in Buggensegel wohnt.

Blutspende für die Kanzlerin bleibt Fantasie

In dem kleinen Salemer Teilort engagiert sie sich in der Theatergruppe Schariwari, die Kunstmärchen aufführt. Des Weiteren liest sie gern dicke Bücher und unterhält sich mit Gleichgesinnten in der Plansprache Ido. „Das ist noch leichter als Esperanto“, wirbt sie. Ihre Mitgliedschaft in der Deutschen Ido-Gesellschaft führte sie 2019 nach Berlin, wo sie ebenfalls Blut spendete. Dabei habe sie mit ihren Mitstreitern gewitzelt, die Spenden seien für Angela Merkel. „Seitdem zittert sie nicht mehr“, sagt Marion Kasper augenzwinkernd über die ehemalige Bundeskanzlerin.

Dieses Bild entstand bei einer Blutspende in Frickingen. Dort liegt man laut Marion Kasper am besten. Im Bild handelt es sich nicht um ihren Arm. | Bild: Altmann, Miriam (Extern)

50 Liter Blut helfen 300 Menschen

Dass Angela Merkel Blut benötigte und dann genau ihres bekommen habe, sei natürlich sehr unwahrscheinlich, weiß Marion Kasper. Dass sie allerdings mit ihren 100 Blutspenden 300 Menschen helfen konnte, ist der 61-Jährigen bewusst: „Vielleicht läuft irgendwo ein wilder Motorradfahrer mit meinen Konserven rum?“ Bisher habe niemand aus ihrer Familie eine Blutkonserve benötigt, doch um die Versorgung aufrechtzuerhalten, wird sie weiterhin mit ihrem goldenen Spenderausweis zum Blutspenden gehen – „sanguo donar“ auf Ido.