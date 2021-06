Salem vor 1 Stunde

Hügel und Bäume weichen für den freien Blick von der Neuen Mitte zum Schlosssee. Was halten die Badegäste von der Umgestaltung?

Der Bürgerpark in der neuen Gemeindemitte von Salem nimmt Gestalt an. Der einst am Schlosssee aufgeschüttete Hügel wurde abgetragen, um eine Sichtachse zwischen See und Neuer Mitte zu schaffen. Was halten die Badegäste von der Umgestaltung dieses Bürgerparks? Wir haben sie gefragt.