Im Schlosspark von Kloster und Schloss Salem findet von Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. September, die 18. Home and Garden statt. Laut Mitteilung können sich Liebhaber von Garten-, Lifestyle- und Dekoprodukten auf Gartenkunst und Gourmet freuen.

Mehr als 90 regionale und nationale Aussteller zeigen unter anderem Outdoormöbel, Gartenobjekte und Skulpturen, Gartengeräte, Grillvorrichtungen, Kleinkunst, Schmuck sowie Cashmeremode und Trüffel, Öle, Gewürze und andere Kulinarik. Pflanzen und Stauden gibt es bei der Baumschule Müller.

Die Brennerei Senft aus Rickenbach stellt einen neuen Kräuterlikör passend zum Garten mit Koriander, Melisse, Salbei, Kamille und Minze vor. Zu entdecken sind zudem Klangskulpturen, Gongs, Klangschalen, Windspiele und Musikinstrumente sowie handgefertigte Handtaschen.

Unter dem Baumbestand vor der Schustereimanufaktur befindet sich das Catering, im Formengarten öffnet das Café Kleine Auszeit. Soulmusiker Bob Chisolm begleitet die Veranstaltung wie schon in den Vorjahren mit Soul- und Pop-Klassikern.

Für Führung 3-G-Nachweis erforderlich

Die Home and Garden ist von Donnerstag bis Samstag, 9. bis 11. September, je von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. September, von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, inklusive Führung durch das Schloss 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung Erwachsener kostenlosen Eintritt. Für die Teilnahme an einer Führung durch Kloster und Schloss ist ein 3-G-Nachweis erforderlich.

Parkraum ist in unmittelbarer Nähe der Schlossanlage vorhanden und im Eintrittspreis enthalten. Zusätzlich wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen – beispielsweise den Erlebnisbus von Schloss Salem zum Bahnhof Salem in Mimmenhausen.

Tickets und Kontaktnachverfolgung

Tickets für die Schau gibt es im Internet unter www.homeandgarden-net.de oder an der Tageskasse. Der Zutritt zur Schlossanlage ist nur mit Kontaktnachverfolgung möglich – entweder per Formular oder Luca-App, heißt es in der Mitteilung.