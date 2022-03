von Sina Plessing

Weggeworfene Zigarettenstummel, Flaschen und Masken säumen die Straßen von Stefansfeld. Doch dies ändert sich heute: Die ersten freiwilligen Helfer der Aktion „Gemeinsam für ein sauberes Salem“ treffen um Punkt 9 Uhr mit ihren Fahrrädern und Warnwesten ein. Startpunkt ist die Förderschule, an der Elisabeth Schweizer, Ortsreferentin und Leiterin der Auflese-Aktion in Stefansfeld, bereits wartet. „Ich denke, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, die Umwelt zu schützen. Deswegen ist es gut, was wir hier tun, aber es ist einfach eine Never Ending Story“, berichtet die Ortsreferentin.

Helferandrang bei der Aktion „Gemeinsam für ein sauberes Salem“. Fast 30 Helfer haben sich in Stefansfeld freiwillig gemeldet, um ihre Gemeinde sauber zu halten. An 13 Orten in Salem findet gleichzeitig die Dorfputzete statt. | Bild: Sina Plessing

Dorfputzete fällt zuvor wegen Corona aus

An zwölf weiteren Orten findet die Dorfputzete gleichzeitig statt. Durch die strengen Corona-Auflagen war es nicht möglich, die Aktion in den vergangenen Jahren zu starten. Jetzt kann es allerdings wieder losgehen und das mit so vielen Teilnehmern wie noch nie. Fast 30 Menschen erklären sich alleine in Stefansfeld dazu bereit, zu helfen, darunter Kinder, Eltern und Rentner. Dabei ist unter anderem das Vater-Tochter-Duo Christian und Maya. „Es macht Spaß, zu helfen, weil man der Natur hilft“, sagt die neunjährige Maya. Ihr Vater findet: „Man hat einfach ein gutes Gefühl, wenn man fertig ist, und weiß, dass man etwas Nützliches gemacht hat. Außerdem wollen wir unserer Gemeinde etwas Gutes tun.“

Das sehen viele der Helfer ähnlich. So auch Christoph und Birgit Zauner, Gemeinderätin in Salem. „Ich mache das seit ungefähr zehn Jahren. Anfangs mit unseren Söhnen. Jetzt haben sie allerdings kein Interesse mehr daran. Das kommt aber wieder“, ist Christoph Zauner überzeugt. Er sagt: „Ich finde es einfach wichtig, denn dieser Müll kommt in unser Trinkwasser. Guck dir all den Müll an, der auf dem Meeresgrund liegt. Allein deswegen mache ich hier mit.“

Christoph Zauner hilft schon seit zehn Jahren mit und will insbesondere Müll im Trinkwasser verhindern. | Bild: Sina Plessing

Birgit Zauner erklärt: „Es ist ein Unding, was hier alles weggeschmissen wird, vor allem Zigaretten. Man sollte seinen Müll mitnehmen und nicht einfach nur hinschmeißen.“ Ein ebenso treuer und langjähriger Helfer ist Alfred Hefler, der über die vielen fleißigen Sammler erfreut ist. „Viele von ihnen kenne ich nicht, aber das ist ja eine gute Gelegenheit, um sich kennenzulernen“, sagt Alfred Hefler mit einem Schmunzeln.

Backofen einer der kuriosen Funde der Aktion

Quer durch Stefansfeld wird Müll aufgelesen, soviel wie nur möglich. Kuriose Funde wie T-Shirts, Kosmetiktücher und ein Backofen werden aufgesammelt, verpackt und vom Bauhof mitgenommen. Die Gemeindeverwaltung hat die Werkzeuge gestellt und ist für die Entsorgung des Mülls verantwortlich. Mehr als sieben Säcke Unrat kommen bei der Dorfputzete in Stefansfeld zusammen. Die Helfer sind etwas überrascht: „Ich habe mit mehr gerechnet“, sagt Alfred Hefler verwundert. Birgit Zauner schließt sich der Aussage an: Es liege eher wenig, „obwohl wir zwei Jahre nicht gesammelt haben. Ich bin auch überrascht“.

Alfred Hefler sammelt schon lange mit und freut sich über den Zuwachs an Freiwilligen. | Bild: Sina Plessing

Teile des gesammelten Mülls warten auf ihre Abholung. | Bild: Sina Plessing

Helfer lassen Vormittag gemeinsam ausklingen

Die Schulen und Kindergärten wollen sich ebenso für die Natur engagieren: Am 8. April soll ein Umwelttag stattfinden. Dabei lesen die Kindergartenkinder und Schüler Müll auf und tragen so ihren Teil zu der Aktion bei. Doch nicht nur mit helfenden Händen wird gezeigt, dass man das Vorhaben unterstützt, sondern auch durch Spenden von den örtlichen Bäckereien, Metzgereien sowie Getränkehändlern, die für die Verpflegung der Fleißigen sorgen. Ortsreferentin Elisabeth Schweizer hat die Wienerle und Brötchen für die Helfer in Stefansfeld vorbereitet. „Das ist der beste Teil“, sagt Christoph Zauner lachend, während er sich eine Wurst nimmt. Gemütlich lassen die Freiwilligen den Vormittag in der Sonne ausklingen.

Nach dem Auflesen tauschen sich die Helfer aus und genießen die Sonne. | Bild: Sina Plessing