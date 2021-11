von Miriam Altmann

Gut angebunden, familienfreundlich und mit zukunftsweisendem Energiekonzept: So präsentierte das Bauunternehmen Bernhard Straßer sein Vorhaben für das „Wohnen am Dorf“ im Dezember 2013 dem Salemer Gemeinderat. Der Bebauungsplan für das Gebiet am Neufracher Ortsausgang in Richtung Bermatingen zwischen der Bahnlinie und der Landesstraße 205 wurde im Februar 2018 vom Gemeinderat beschlossen.

Nach der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und der Beratung über die Stellungnahmen folgte eine Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs, die aufgrund von Änderungen im Sommer 2020 erneut erfolgen musste. Die daraufhin eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und einzelner Bürger wurden von Helmut Hornstein vom gleichnamigen Planungsbüro in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt und abgewogen. In Folge sollte unter anderem dem überarbeiteten Bebauungsplanentwurf grundsätzlich zugestimmt und dieser nach juristischer Prüfung verkürzt ausgelegt werden.

Private befürchten zunehmenden Lärm und Verkehr

Bauamtsleiter Marc Dürrhammer berichtete, dass im März ein Besprechungstermin mit den privaten Einwendern stattgefunden habe: „Im Verlauf des Gesprächs kam man zu der Erkenntnis, dass seitens der Mehrheit der Einwender eine grundsätzliche Ablehnung gegen das geplante Baugebiet besteht beziehungsweise keine denkbaren Anpassungen hier zu einer Akzeptanz führen würden.“

Die zahlreichen privaten Einwände, zu denen Helmut Hornstein Stellung nahm, betrafen vor allem das Lärmgutachten und die Zufahrt mittels einer Stichstraße von der Aachstraße aus. Diese sei ausreichend dimensioniert und „vergleichbar mit der von zahlreichen anderen Baugebieten“, sagte Hornstein. Die schalltechnische Untersuchung sei nach klaren rechtlichen Grundlagen erfolgt und zeige, dass die Grenzwerte deutlich unterschritten würden.

Keine Feuerwehrzufahrt für drei Mehrfamilienhäuser

Von behördlicher Seite aus wurde die Option eines zweiten Gleises der Bodenseegürtelbahn erwähnt. Dieses könne allerdings auf der unbebauten Fläche im Südwesten gebaut werden, zumal sich die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans in Privatbesitz befänden, erklärte der Planer. Etwas kniffliger erweise sich jedoch der Umstand, dass die geplante Bebauung einen Mindestabstand zur L 205 haben müsse, da das Plangebiet sich teilweise außerorts befinde. Somit könnten die drei Mehrfamilienhäuser im Osten des Areals nur über einen Fußweg von 1,50 Meter Breite erschlossen werden.

Der Planungsstand sei eine Kompromisslösung mit dem Regierungspräsidium (RP) Tübingen. „Ich halte das für keine gute Lösung, das war das Äußerste, was man dem RP abringen konnte“, bilanzierte Hornstein bezüglich der Erschließung. CDU-Rätin Petra Herter zeigte ihre Verwunderung ob der fehlenden Zuwege für Rettungswagen oder Krankentransporte: „Können wir Mehrfamilienhäuser ohne Feuerwehrzufahrt erschließen? Für mich ist das nicht nachvollziehbar.“

Verwaltung möchte mietpreisgebundenes Wohnen

Zudem sprach sie einen neuen Vorschlag der Verwaltung an, der mietpreisgebundenen Wohnraum in den Mehrfamilienhäusern anregte. „Ich tu mich schwer damit, das nach acht, neun Jahren zu verlangen“, so Herter.

Henriette Fiedler (FWV) schloss sich an: Bisher hätten die Vorhabensträger stets im Vorhinein davon gewusst, wenn mietpreisgebundener Wohnraum geschaffen werden sollte. In Bezug auf die zahlreichen Einwendungen sei sie froh, dass sich das inzwischen auf drei Bürger reduziert habe. „Ich denke, dass da gut abgewogen wurde“, sagte sie hinsichtlich der Befürchtungen, was Lärmquellen angehe. Die vorgesehene Erschließung der Mehrfamilienhäuser sei jedoch keine gute Lösung. „Wir können es uns nicht erlauben, etwas zu verabschieden, was nicht Hand und Fuß hat“, stellte Fiedler klar.

Verwaltung: RP zu keinem weiteren Kompromiss bereit

Ursula Hefler (CDU) sprach ebenfalls die fehlende Feuerwehrzufahrt an: „Welche Chance sehen Sie, dass man mit dem RP in Kontakt tritt und ins Gespräch geht?“ Marc Dürrhammer entgegnete, dass das bereits erfolgt sei: „Die Diskussion war lang, ausführlich und intensiv, von dem her ist das ausdiskutiert.“ Petra Herter insistierte, dass der Bebauungsplanentwurf so nicht offengelegt werden könne: „Wir reden überall von Brandschutz, jetzt machen wir drei Mehrfamilienhäuser ohne Rettungsweg. Ist das überhaupt rechtssicher?“, fragte sie. Helmut Hornstein verwies darauf, dass die Erschließung gesichert sei, „möglicherweise nur theoretisch, aber gesichert“. Die bessere Lösung wäre eine Zufahrt östlich der Gebäude, „aber Sie haben Herrn Dürrhammer gehört“.

Bürgermeister kritisiert Erschließung mittels Stichstraße

Bürgermeister Manfred Härle brachte eine alternative Erschließungsvariante ins Spiel, die in der Vergangenheit diskutiert, vom Gemeinderat allerdings nicht favorisiert wurde: „Wir von der Verwaltung haben gesagt, mit einer Ringstraße können wir 90 Prozent der Einwände herausnehmen.“ Härle stellte die These auf, dass bei einer Planung mit zwei Zufahrten das Baugebiet vielleicht schon realisiert wäre. GoL-Rat Klaus Bäuerle erwähnte jedoch, dass es laut Gutachten keinen Unterschied bei den beiden Varianten hinsichtlich der Lärmbelastung gebe.

Verwaltung und Investor an einen Tisch bringen

Henriette Fiedler stellte schließlich einen Antrag: Die Verwaltung solle beauftragt werden, noch einmal mit dem Vorhabensträger zu sprechen und das Ergebnis dem Gemeinderat zu präsentieren. Auf Antrag von Arnim Eglauer wurde die Sitzung für fraktionsinterne Beratungen kurz unterbrochen, woraufhin die Gemeinderäte einstimmig für Fiedlers Antrag stimmten. „Uns liegt viel daran, dass die Verwaltung und der Vorhabensträger noch einmal gemeinsam an einen Tisch kommen“, unterstrich Fiedler. Eine Rückmeldung der Verwaltung über das Ergebnis werde bis zum 24. Januar erwartet.

Fehlende Feuerwehrzufahrt für Investor nicht akzeptabel

Bauunternehmer Bernhard Straßer ist froh über das klare Signal der Räte: „Es ist deutlich geworden, dass der Gemeinderat das so nicht will“, stellt der Investor nach der Sitzung fest. 2015 habe sein Unternehmen das Grundstück von einem privaten Eigentümer gekauft und einen Erschließungsvertrag mit der Gemeinde geschlossen. „Seitdem zahlen wir Zinsen“, merkt er an. Im Mai 2020 habe das letzte Gespräch mit der Gemeinde über den Plan stattgefunden. Bezüglich der Erschließung der Mehrfamilienhäuser über einen 1,50 Meter breiten Fußweg macht der Firmeneigentümer deutlich: „Wir werden das nicht akzeptieren.“

Bauunternehmer Bernhard Straßer ist froh über die Botschaft der Räte: Eine Erschließung der Mehrfamilienhäuser ohne Feuerwehrzufahrt sei auch für ihn nicht akzeptabel. | Bild: Altmann, Miriam

Keine Informationen über Änderungen des Plans

Sonja Straßer sagt, dass der Plan geändert wurde, ohne dass das Unternehmen darüber informiert worden sei. „Wenn das das Ergebnis nach Verhandlungen von anderthalb Jahren ist, ist das traurig“, konstatiert die Betriebswirtin der Fachrichtung Bau und Immobilien. Auch der Vorschlag mit dem mietpreisgebundenen Wohnen sei überraschend gekommen: „Wir sind grundsätzlich sehr dafür“, sagt Sonja Straßer, „aber nach so vielen Jahren mit solch einer Forderung zu kommen – das geht nicht“. Oft werde das vereinbart, wenn ein Investor zu einem vergünstigten Preis von der Gemeinde Grundstücke kaufe, was hier ja nicht der Fall gewesen sei.

Neues Quartier soll klimaneutral und ruhig sein

Eine andere Straßenführung im Baugebiet sei ebenfalls keine Option. Die Stichstraße sei die Voraussetzung für einen verkehrsberuhigten Bereich, für Worst-Case-Szenarien gebe es eine Notüberfahrt im Nordwesten. Die Mehrfamilienhäuser trügen durch die Abschirmung des Lärms von der Landstraße dazu bei, dass es in dem Quartier möglichst ruhig sei. „Wenn das so nicht zustande kommt, ist es das K.-o.-Kriterium für das Gebiet“, sagt Bernhard Straßer. Er berichtet, dass sogar das Umweltministerium Interesse an dem Nullenergie-Baugebiet gezeigt habe.

Das Ortsschild zeigt nicht die tatsächliche Ortsgrenze an, diese liegt weiter in Richtung der bestehenden Bebauung. Die Veränderung der Ortsgrenze sei der einzige Ansatzpunkt, um eine Feuerwehrzufahrt parallel zur L 205 bauen zu dürfen, sagen Sonja und Bernhard Straßer. | Bild: Altmann, Miriam

Kann das Ortsende neu definiert werden?

Dennoch ist Straßer zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden kann: „Ist es in Anbetracht der künftigen Bebauung denkbar, das Ortsende neu zu definieren?“, fragt er sich. Sei die Bebauung erst einmal realisiert, werde das sowieso geschehen, ist er sich sicher. Sonja Straßers Vorschlag ist ein Ortstermin mit dem RP, denn die Veränderung der Ortsgrenze sei der einzige Ansatzpunkt, um eine Feuerwehrzufahrt parallel zur L 205 bauen zu dürfen. Dass kein Rettungs- oder Umzugswagen die Mehrfamilienhäuser anfahren könne, sei sicherlich auch nicht im Sinne der Gemeinde, glaubt sie. Daher setze sie große Hoffnungen in das anberaumte Gespräch: „Wir gehen davon aus, dass die Gemeinde auf uns zukommt und dass wir gemeinsam eine Lösung finden.“