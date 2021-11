Trotz des zweifachen Corona-Lockdowns sind Gastgeber, Kommunen und Mitarbeiter von Bodensee-Linzgau Tourismus (BLT) weitgehend zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2020 gewesen. Im Prinz-Max-Saal in Salem zog der Verein Bilanz und blickte auf die neue Saison.

„Sicher war 2020 kein einfaches Jahr für uns alle“, sagte die Vorsitzende Heike Steurer mit Blick auf die pandemiebedingt lange geschlossenen Restaurants und Beherbergungsbetriebe. Corona habe alle fest im Griff gehabt. Beliebte Aktionen wie „Salemertal genießen“ mussten ausfallen. Dennoch sei viel bewegt worden, sagte Heike Steurer. Sie zählte unter anderem den Umzug von BLT in die Neue Mitte von Salem auf sowie die Buchung von Unterkünften über das Internet. Es sei jetzt für Gäste möglich, Unterkünfte in der Bodensee-Linzgau-Region direkt über das Freiburger Buchungssystem Lohospo zu buchen.

Übernachtungszahlen sanken deutlich weniger als im Kreis-Schnitt

Auch Sonja Allies, Geschäftsführerin von Bodensee-Linzgau Tourismus, zog ein positives Fazit des Lockdown-Jahres 2020. Dass die BLT-Gemeinden mit einem blauen Auge aus der Corona-Situation gekommen sind, macht die Touristikerin an den Übernachtungen fest. Obwohl die Übernachtungszahlen im Bodenseekreis um 24,5 Prozent zurückgegangen waren, hätten die BLT-Gemeinden Owingen, Frickingen, Heiligenberg und Herdwangen-Schönach nur Einbußen von neun Prozent gehabt. Die Gemeinde Salem habe wegen zahlreicher Buchungen von Geschäftsreisenden sogar lediglich einen Rückgang um zwei Prozent hinnehmen müssen. Ihre Zahlen bezogen sich auf Beherbergungsbetriebe ab zehn Betten.

Die neuen Vorstandsmitglieder und das BLT-Team bilanzierten trotz des Lockdowns ein recht gutes Geschäftsjahr für den Tourismus: (von links) Veronika Schiele, Inge Schwehr, Renate Biselli, Sven-Erik Sonntag, Sonja Allies, Heike Steurer, Mika Sebastiani und Susan Wacker. | Bild: Martina Wolters

Der neue Vorstand Heike Steurer wurde als Vorsitzende wiedergewählt, ebenso Kassiererin Katharina Grundler-Meschenmoser. Zum Vorstand gehört auch Mika Sebastiani als stellvertretende Vorsitzende. Die Beisitzer Renate Biselli, Inge Schwehr und Sven-Erik Sonntag bleiben nach Abstimmung zusammen mit Karl-Norbert Leykauf und Christine Klotz im Amt. Verabschiedet wurden die Beisitzer Eva Jaulneau, die das Amt viele Jahre bekleidete, und Edwin Hügele, dieser nach einer Amtsperiode.

Werbung in Sozialen Medien und bei Messen

Die 33-Jährige hob auch die verstärkten Aktivitäten in den Sozialen Medien im Internet hervor. Bei Facebook habe die BLT 540 Abonnenten, bei Instagram 410. Die BLT bewarb die Tourismusregion bei der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart, der Grünen Woche in Berlin und der Prospektbörse in Worblingen. Außerdem berichtete Allies von den Apfelwochen und einer engen Zusammenarbeit mit den Dachverbänden Deutsche Bodensee-Tourismus (DBT) und Internationale Bodensee-Tourismus (IBT). Aktuell werde die Initiative der DBT hin zu bewussterem Urlaub mit Mülltrennung oder Wassersparen vertieft.

Neuer Hofladen-Flyer und Mappe für Gastgeber in Arbeit

Ein neuer Hofladen-Flyer werde konzipiert, um Urlaubern und Einheimischen aufzuzeigen, wo regional eingekauft werden kann. Auch sei eine Mappe für Gastgeber in Arbeit, um insbesondere neue Gastgeber über Themen wie die Meldepflicht zu informieren. Nachhaltigkeit steht bei Allies und ihren beiden Kolleginnen Veronika Schiele und Susan Wacker für 2022 weiter auf dem Programm, ebenso das Heranführen der Gastgeber an die neue Buchungsplattform Lohospo.

Weil ein Mitgliedertag wegen der Pandemie nicht möglich gewesen war, verteilte Geschäftsführerin Sonja Allies Geschenke, wie hier an Bürgermeister Jürgen Stukle aus Frickingen. | Bild: Martina Wolters

Öffnungszeiten des BLT-Büros aufgrund hoher Personalkosten verkürzt

Bürgermeister Manfred Härle unterstrich: „Eineinhalb harte Jahre liegen hinter uns.“ Unterm Strich seien die BLT-Kommunen gut über die Runden gekommen. “Insgesamt können wir zufrieden sein“, zog Härle Bilanz. Der Hausherr hob die „hervorragenden Arbeitsbedingungen“ für die Touristiker durch den Umzug an den Schlosssee hervor. Auf Nachfrage einer Gastgeberin begründete Härle die aktuell verkürzten Öffnungszeiten des BLT-Büros mit hohen Personalkosten. Ein Budget von 150.000 Euro aus den Gemeindetöpfen müsse momentan ausreichen. Auf Wunsch könnten die Zeiten im Kostenrahmen gern anders gestaltet werden.

Mitgliederzahl blieb auch während Pandemie konstant bei 128

Vorsitzende Heike Steuer fasste zusammen, die Vorteile des Vereinsnetzwerks für die einzelnen Mitglieder seien gerade in Pandemiezeiten sichtbar geworden. Das bestätige sich in der Mitgliederzahl von 128, die sich auch während der Corona-Pandemie nicht verändert habe. Um künftig in unvorhersehbaren Situationen besser kommunizieren zu können und handlungsfähig zu bleiben, folgten die Mitglieder ihrem Vorschlag einer Satzungsänderung. Demnach können Mitgliederversammlungen zukünftig digital, persönlich oder in Hybridform abgehalten werden, wo ein teil der Mitglieder persönlich anwesend ist, ein anderer digital teilnimmt.