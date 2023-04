Selber ein Baudenkmal erster Güte, wurde das Salemer Münster nun zum Schauplatz eines durchaus weltlichen, gleichwohl aber kulturell bedeutsamen Ereignisses: des Festaktes zur Verleihung des Denkmalschutzpreises 2022 des Landes Baden-Württemberg. Sämtliche Preisträger, die Preisstifter, etliche Laudatoren, Festredner und Sachverständige füllten die Kirche bis in die letzte Bank und wohnten einer gut strukturierten Veranstaltung bei, die trotz ihrer zweieinhalbstündigen Dauer bei unwirtlicher Kälte für die Ideen des Denkmalschutzes auf sehr anschauliche Weise erwärmen konnte.

Denn die zu würdigenden Bauobjekte wurden dem Publikum auf einer vor dem Hauptaltar platzierten Großleinwand im Rahmen einer eindrücklichen Bilderrevue vorgestellt, während Gerhard Kabierske, als Vorsitzender der mit hochkarätigen Fachleuten besetzten Jury, die jeweiligen Besonderheiten erläuterte. Zuvor hatte Nicole Razavi, die als Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen zugleich auch für den Denkmalschutz zuständig ist, in ihrer Festansprache den gedanklichen Rahmen gezimmert. Razavi nahm sich den Begriff Heimat vor, der im Namen der beiden preisstiftenden Vereine verankert ist, und stellte klar, dass sich Denkmalpflege nicht in einem bloß rückwärtsgewandten Heimatbegriff erfülle, sondern in einer gegenwartsbezogenen Identitätsstiftung lebendig zu werden habe. Darauf hatte schon Dekan Peter Nicola als geistlicher Hausherr im Münster hingewiesen, als er in seiner Grußadresse den englischen Staatsmann Thomas Morus zitierte, dem zufolge Tradition nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme sei.

Schwierige Auswahl

Wie diese Flamme zeitgemäßer Wohnnutzung in bewahrenswerten alten, teilweise schon dem Verfall preisgegebenen Gemäuern züngelt, davon können die Denkmalschutz-Preisträger beispielhaft Zeugnis ablegen. Aus 65 Bewerbungen hatte die Jury im Jahr 2022 elf Objekte vorausgewählt, aus denen dann im Rahmen einer Besichtigungsreise durch das gesamte Bundesland die fünf preiswürdigsten Bauten bestimmt wurden. Unter ihnen ist im Bodenseekreis das Bermatinger Jägerhaus – der SÜDKURIER hat im Vorjahr über die Auszeichnung mehrfach berichtet. Hier ist es dem Ehepaar Yvonne Eisele und Sven Nolle mit Unterstützung von Architektin Corinna Wagner und versierten Handwerkern gelungen, ein schmuckes Weinwirtschaftsgebäude aus der Klosterzeit des frühen 18. Jahrhunderts behutsam in seinem ursprünglichen Zustand zu erhalten und zugleich zeitgenössischen Wohnbedürfnissen Raum zu bieten. Davon konnte man sich vor dem Festakt besuchsweise überzeugen.

Die rustikalen Holzdielen, die üppigen Türgewände und dezenten Stuckdecken harmonieren bestens mit dem geschmackvoll ausgewählten Interieur und den aufwendig modernisierten Küchen- und Sanitäreinrichtungen. Auf den möglichen Einbau einer zweiten Wohnung und den Ausbau des Daches war verzichtet worden. „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ – diesen Slogan eines skandinavischen Möbelherstellers scheinen sich die neuen Besitzer des Jägerhofs mit ihren beiden Kindern zu eigen gemacht zu haben, freilich auf denkbar anspruchsvolle Weise. Max Neidhart von der Zimmerei Schmäh war es beim Festakt vorbehalten, die handwerklich-technische Seite der umfangreichen Restaurierungsarbeiten zu beleuchten, an denen auch die regionalen Firmen Ziegler für Stuck und Putz, Dilpert für die Malerei, Wiest für die Natursteinarbeiten, Steinhauser für die Heizung und Stumpp für die Sanitäranlagen erfolgreich beteiligt waren.