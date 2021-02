Ein 54-jähriger Mann aus Salem ist am Wochenende einem Gewinnbetrug am Telefon aufgesessen. Er verlor dabei einen vierstelligen Geldbetrag, wie die Polizei mitteilt. Die Betrüger stellen am Telefon meist einen Gewinn in Aussicht und fordern dann von ihren Opfern vorab eine Zahlung für angebliche Gebühren oder Auslagen, die zunächst beglichen werden müssen.

Der 54-Jährige wurde von den Betrügern aufgefordert, Gutscheine im Wert von mehreren hundert Euro zu kaufen und deren Codes an die Unbekannten zu übermitteln. Dies sei die Voraussetzung, einen großen Gewinn zu erhalten. Nachdem der 54-Jährige Codes in Höhe eines vierstelligen Betrags übermittelt hatte und eine weitere Zahlungsaufforderungen bekam, wurde er stutzig und informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Betrugs.

Über diese und weitere Betrugsmaschen und darüber, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, informiert die Polizei auf ihrer Homepage: www.polizei-beratung.de