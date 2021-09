„Wenn sie nicht da ist, fehlt eigentlich alles.“ So fasst Dieter Mücke, Vorsitzender des Sportvereins Neufrach 48 das Wirken von Helma Norkowski zusammen – und sein langjähriger Vorgänger Manfred Nolle stimmt ihm zu. Die 79-jährige Helma Norkowski musste jüngst einige Wochen wegen Schulterproblemen pausieren und schon fragte beinahe jeder Gast nach, wie es ihr geht und wann sie endlich wiederkommt.

Viele Besucher kommen ihretwegen ins Clubheim nach Neufrach

Helma Norkowski weiß, dass viele Clubheimbesucher ihretwegen nach Neufrach an den Sportplatz kommen. Warum das so ist? „Sie erfüllt alle Sonderwünsche der Spieler, jede noch so ausgefallene Getränkemischung wird gemacht“, erzählt Manfred Nolle. Er lobt auch ihr Entgegenkommen und ihren Arbeitseifer rund um die Anlage des Clubheims – und das größtenteils im Ehrenamt. 51 Jahre lang stand Nolle dem Verein vor und kennt „die gute Seele des Clubheims“ von Anfang an.

In der Festschrift zum 25. Jubiläum von Rot-Weiß Salem aus dem Jahr 2001 ist Helma Norkowski als „fleißige und treue Seele“ abgebildet und erwähnt. | Bild: Rot Weiß Salem

Salem Projektgruppe aus dem Gemeinderat schafft Grundlagen für Sportstättenkonzept Das könnte Sie auch interessieren

Die Spieler laden bei der Wirtin gern Sorgen und Nöte ab

Der frühere Vorsitzende weiß, dass viele Spieler mit ihren Sorgen und Nöten zu Helma Norkowski kommen. Für die Wirtin des Vereinsheims gehört das zu ihrer Tätigkeit dazu. So werde beraten, welches Auto neu gekauft werden soll oder warum der Urlaub nicht gut gelaufen ist. Die 79-Jährige betont: „Die wissen genau, dass ich nichts weitererzähle.“ Ihre Arbeit macht sie nicht zuletzt wegen dieser Vertrauensbasis auch nach einem halben Jahrhundert noch gern. Es sei schön, einfach mit Menschen zusammen zu sein. „Die mögen mich und ich mag sie.“

Helma Norkowski Helma Norkowski ist 79 Jahre alt, Hausfrau und Mutter zweier Kinder. Sie bespielt seit dem 7. Oktober 1971 das Clubhaus des Sportvereins Neufrach 48, das nach der Fusion der Fußballer aus Mimmenhausen und Neufrach vom Fußballclub Rot-Weiß Salem bis zu dessen komplettem Umzug an den Schlosssee im vergangenen Jahr genutzt wurde. Von 2004 bis 2013 bewirtete Helma Norkowski in beiden Heimen.

Viele Gruppen tagen regelmäßig im Clubheim

Dass nicht nur Mitglieder des SV Neufrach und von Rot-Weiß Salem zu Gast sind, freut Norkowski wie den Vorstand gleichermaßen. Schiedsrichter, Mitglieder des Skiclubs, die Kommunalpolitiker der GoL, Vertreter des Linzgau-Shuttles oder der Salemer Städtepartnerschaft Les Essarts-le-Roi tagen in Neufrach. „Helma sorgt dafür, dass sich das Clubhaus selber trägt“, erklärt Dieter Mücke.

Über die heimlich beschriftete Vereinsheimtafel hat sich Helma Norkowski gefreut. Zu diesem Anlass wurde sie auch zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. | Bild: Martina Wolters

Bei aller Beliebtheit hätte Helma Norkowski nie damit gerechnet, dass die Sportler registrieren, wie lange sie schon im Dienst ist. Geschenke hat sie nämlich eher selten bekommen, mal einen Blumenstrauß oder einmal ein Meisterschaftsfoto der dritten Mannschaft. Umso mehr hat sie sich über die Clubheimtafel gefreut, die mit ihren Jubiläumsdaten versehen ist. In einer nächtlichen Aktion vor der Hauptversammlung des SV Neufrach hatte Vereinsmitglied Sarah Kränzler die Tafel heimlich beschriftet.

Seit der Hauptversammlung ist Helma Norkowski Ehrenmitglied

In der abendlichen Versammlung wurde die Wirtin dann zu ihrer Überraschung zum Ehrenmitglied ernannt. Manfred Nolle stellt die Besonderheit dieser Ehrung heraus. Normalerweise würden nur langjährige Vorstandsmitglieder oder verdiente Sportler geehrt. Aber die Geehrte habe so viel für den Verein getan, dass für sie eine Ausnahme gelte.

Aus einem „ich versuch‘ es mal“ sind fünf Jahrzehnte geworden

Als das Neufracher Sportlerheim Ende der 60er Jahre in Eigenregie entstand, hätten Helma Norkowski und ihr Mann Udo kräftig mit angepackt. Ihr Ehemann war es schließlich auch, der die damals 29-Jährige dazu überredete, 1972 den Dienst hinter der Theke zu übernehmen. Aus ihrer vorsichtigen Antwort „ich versuch‘ es mal“ sind mittlerweile fünf Jahrzehnte geworden. Vom Ausschank über Schnee schippen und Unkraut zupfen rund ums Haus bis hin zur Trikotwäsche für die Fußballer von Rot-Weiß Salem macht sie alles. Auf Nachfrage und zu besonderen Anlässen tischt Helma Norkowski auch Speisen auf.

Erinnerungen an Meisterfeiern und Siegesfeiern der Jungen mit Spezi-Humpen

Viel hat sie erlebt in den 50 Jahren. Es sei viel Schönes dabei gewesen, wie Meisterfeiern, laute und lustige Siegesfeiern von Jungspielern, denen sie den vom Trainer spendierten Spezi-Humpen vollmachen durfte. In späteren Zeiten hätten sich die Kinder plötzlich voreinander geekelt und nicht mehr aus einem Humpen trinken wollen, erinnert sich die Ausschenkende.

Mit der Altherrenmannschaft probiert Helma Norkowski gern ein Schnäpschen. | Bild: Sportverein Neufrach 48

Nett findet sie die Gepflogenheit des Altherrenstammtischs, nach jedem Urlaub einen Schnaps mitzubringen und die anderen inklusive Clubheimleiterin kosten zu lassen. Von den vielen prominenten Besuchern auf dem Platz, wie Schalkes Jugendbetreuer Alois Karnak oder Nationalspieler Andy Müller, hat sie nicht viel mitbekommen. Da richtete sie drinnen Speisen und Getränke her. Dafür war sie eingebunden in die Vorbereitungen der legendären Pfingstturniere, die von 1972 bis 1994 in Neufrach stattfanden. “Wir waren immer froh, dass sie dabei war“, betont Manfred Nolle.