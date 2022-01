von Miriam Altmann

Bettina Schappeler, die die Gemeinschaftsschule Salem seit 2017 leitete, wechselte zum Schuljahresbeginn an das Staatliche Schulamt Markdorf. Ihre Stellvertreterin Karin Hiestand übernahm als kommissarische Schulleiterin die Amtsgeschäfte: „Der Wechsel war eine schwierige Situation“, blickt sie zurück. Bettina Schappeler habe sich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben, doch es sei lange unklar gewesen, ab wann sie diese antreten könnte. „Wir haben Frau Schappeler vorsorglich von den Schülern verabschiedet, aber noch nicht wissend, ob sie vielleicht noch bis zum 1. Februar da ist“, berichtet Hiestand. Erst in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien sei klar gewesen, dass die Stelle im Schulamt zum 1. September besetzt werde.

Nahtlose Fortführung der Amtsgeschäfte

Trotz dieser ungewissen Übergangsphase gebe es keinen Bruch in der geleisteten Arbeit, betont Karin Hiestand, die seit 2004 Konrektorin ist: „Die Schule läuft gut und die Strukturen, die gelegt wurden, greifen.“ Infolge ihrer 26-jährigen Dienstzeit an der Schule habe sie alle Veränderungen und Wellen miterlebt, die Entwicklungen mitgestaltet und sie sei mit der Materie vertraut. „Ich bin fast schon ein Dinosaurier“, sagt die kommissarische Schulleiterin lachend. Aufgrund Schappelers Weggang seien deren Aufgaben an sie übergegangen, doch ihr erweitertes Schulleitungsteam entlaste sie, erklärt Hiestand: „Die Eltern und Lehrer spüren, dass es in guter Art weitergeht.“

Salem Ende gut, fast alles gut: Das Landratsamt erstattet der Rollstuhlfahrerin Beate Roller immense Pflegekosten – doch das nächste Problem droht Das könnte Sie auch interessieren

Andere Position – gleiche Ziele

Im Schulamt ist Schappeler nun für verschiedene Sekundarschulen, die Personalversorgung und fachspezifisch speziell für die Schulart Gemeinschaftsschule zuständig. „An allen Stellen meines bisherigen beruflichen Lebens hatte ich immer eine Maxime: im Rahmen der Möglichkeiten und Gegebenheiten die bestmöglichen Voraussetzungen für die am Schulleben Beteiligten zu schaffen“, erklärt sie. Ihr Einsatz vor allem für die Schülerinnen und Schüler geschehe nun von einer anderen Ebene aus.

Mehrere Bewerbungen liegen vor

Wann die Schulleiterstelle wieder besetzt wird, ist momentan noch offen: „Das ist ein aufwändiges, zeitintensives Verfahren, dessen aktuellen Stand nur das Schulamt kennt“, merkt die Konrektorin an. Amtsleiterin Carmen Huber teilt auf Nachfrage mit, dass bereits Bewerbungen eingegangen seien und die Ausschreibung bis zum Verfahrensbeginn im neuen Jahr laufe. Der Zeitpunkt der Neubesetzung hänge auch damit zusammen, wann die präferierte Person die Stelle antreten könne, erläutert die Leiterin des Markdorfer Schulamts.