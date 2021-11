Salem vor 3 Stunden

Gemeinsam sind sie stark: Der Kindergarten „Am Lichtenberg“ ist jetzt Teil der Hermann-Auer-Grundschule

Seit einem Jahr teilen sich Schule und Kindergarten ein gemeinsames Gebäude in Salem-Neufrach. Damit kam der Vorschulhort an dem Ort an, von dem er seinen Namen hat. Wie Schule und Kindergarten gemeinsame pädagogische Konzepte mit Leben füllen wollen.