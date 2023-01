von Miriam Altmann

Nach mehreren Vorberatungen hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit einem Gesamtvolumen von gut 48 Millionen Euro verabschiedet. Kämmerin Julia Kneisel skizzierte die Eckdaten des über 700 Seiten umfassenden Bilanzwerks: Im Ergebnishaushalt stehen 33,5 Millionen Euro Erträge 35,3 Millionen Euro Aufwendungen gegenüber, wodurch sich ein ordentliches Ergebnis mit einem Minus von 1,8 Millionen Euro ergibt. Das Investitionsprogramm hat ein Volumen von knapp 13 Millionen Euro.

Petra Herter von der CDU nahm zuerst Stellung: „Die Gleichzeitigkeit der Krisen fordert uns enorm“, machte sie deutlich. Da die Gemeinde seit 2011 schuldenfrei sei, könne man von Glück reden, dass die finanzielle Ausgangssituation nicht die schlechteste sei.

Petra Herter | Bild: SK

„Die eingeplante Kreditaufnahme brauchten wir nicht“, blickte sie zurück, „und ob wir weitere brauchen, wissen wir nicht.“ Eine beachtliche Zahl an Erwartungen habe im Haushaltsplan Platz gefunden: „Trotzdem stellt sich die Frage: Reicht das, um die Klimaziele zu erreichen und die Pflichtaufgaben zu erfüllen?“ Angesichts steigender Ausgaben müsse man solide wirtschaften, was bedeute, dass man manche Wünsche nicht in naher Zukunft realisieren werde. Konzepte könne man aber dann anpacken, wenn sie reif seien.

Bezahlbarer Wohnraum im Blick

Für die Freien Wähler sprach Henriette Fiedler vom dritten Krisenhaushalt: „Trotz allem ist es gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen – wir könnten uns auch dieses Jahr eine Kreditaufnahme von circa 3 Millionen Euro erlauben.“ Neben dem Dorfgemeinschaftshaus Stefansfeld als Großprojekt stünden mit dem Bildungszentrum und dem neuen Stefansfelder Kindergarten weitere notwendige Investitionen in die Infrastruktur an.

Henriette Fiedler | Bild: Gemeinde Salem

„Diese werden in den nächsten Jahren nicht weniger werden“, verwies sie auf das Sportstättenkonzept und den Bereich Wasser und Abwasser. „Dazu kommen die noch nicht immer greifbaren Aufgaben der Kommune im Feld Klimaschutz“, betonte Fiedler. Auch für die Frage der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum müssten bezahlbare und zumutbare Lösungen gefunden werden.

Ralf Gagliardi von der Grünen offenen Liste kritisierte den Fokus aufs Bauen: „So klimaschädlich will ich in Zukunft nicht mehr das Geld der Bürger ausgeben“, sagte er bezüglich der 4,7 Millionen Euro für den Kindergartenneubau. Neben den Plänen für das Dorfgemeinschaftshaus Stefansfeld, neue Radwege und den Breitbandausbau erschienen 200 000 Euro für Photovoltaik-Anlagen wie Peanuts.

Ralf Gagliardi | Bild: SK

„Die Wachstumsparty ist vorbei, die Prioritäten müssen neu gesetzt werden“, befand Gagliardi hinsichtlich drängender Probleme. Man könne nicht darauf warten, bis es entsprechende Gesetze oder Förderprogramme gebe, sondern müsse Notwendiges selbst anpacken. Bei manchen Themen sei jedoch ein anderer Umgang mit dem Faktor Zeit gefordert: „Kutscher, fahr langsam, wir haben es eilig – meistens zahlt es sich aus“, riet er.

Fokus auch auf Breitbandausbau

Arnim Eglauer von der SPD lobte das Vorgehen der Verwaltung, Fördermöglichkeiten zu nutzen und somit Steuergelder zurückzuholen: „Die finanzielle Situation der Gemeinde ist nach wie vor gut, trotz unerwarteter Probleme.“ Vieles habe man bereits umgesetzt und mit dem „gigantischen Breitbandprogramm“ habe man viel vor.

Arnim Eglauer | Bild: SK

Zwar hätte man bereits früher mit Photovoltaik-Anlagen beginnen können, doch nun habe man sich auf den Weg gemacht: „Uns ist wichtig, dass wir das schaffen, ohne an Leistungen für die Bürger zu sparen“, sprach er für seine Fraktion. So seien die Straßen in einem guten Zustand und Vereine könnten gemeindeeigene Räumlichkeiten nutzen. Obgleich er Kita-Gebühren gern ganz abschaffen würde, meinte Eglauer diesbezüglich: „Wir bewegen uns in einem vernünftigen Rahmen am unteren Ende.“

Flexibel für Handwerk und Gewerbe

Für die FDP stellte Ulrich König eine sehr komfortable Haushaltssituation fest: „Wir sind eine der wenigen schuldenfreien Gemeinden in Baden-Württemberg. Was wir daraus machen, ist unsere Sache.“ Man müsse die Energiewende ins Auge fassen, allerdings auch weiterhin alle anderen Schwerpunkte im Auge behalten.

Ulrich König | Bild: SK

Um zur klimafreundlichen Gemeinde zu werden, seien Bedacht, Verstand, Gefühl und Geduld notwendig, damit das Ergebnis in 20 bis 30 Jahren so ausfalle, wie man es sich vorgestellt habe: „Eine wichtige Aufgabe ist dabei, dass wir eine gewisse Flexibilität für das Handwerk und das heimische Gewerbe erhalten“, mahnte er hinsichtlich des Strukturwandels. Erst die Gewerbesteuereinnahmen ermöglichten Investitionen, beispielsweise in die Kinderbetreuung.