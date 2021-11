von Miriam Altmann

Funklöcher sollen in Salem bald der Vergangenheit angehören, sind sich die Gemeinderäte einig. Um jedoch bei der Standortwahl künftiger Mobilfunksendeanlagen mitbestimmen zu können, beschloss das Gremium im September die Erstellung eines Funkbedarfsplans für das gesamte Gemeindegebiet. Wie Bauamtsleiter Marc Dürrhammer in der jüngsten Sitzung berichtete, habe die Verwaltung in der Zwischenzeit das Ingenieurbüro EMF-Institut aus Köln mit der Erstellung eines Mobilfunkstandortkonzeptes zum Preis von 17 000 Euro beauftragt.

Funkbedarfsplan soll im März stehen

„Mit der Fertigstellung des Konzeptes wird im März 2022 gerechnet“, kündigte Dürrhammer an. Mittlerweile ging ein Bauantrag der Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) bei der Gemeinde ein: Die Tochtergesellschaft der Deutsche Telekom AG plane einen 30 Meter hohen Stahlgittermast auf einem Grundstück in der Leustetter Straße in Beuren. Die Sendeanlage solle am Rand einer Obstplantage errichtet werden, die nächstgelegene Wohnbebauung sei somit etwa 100 Meter entfernt, erläuterte der Bauamtsleiter.

Eglauer: Bedarf in Beuren längst bekannt

Vor der Aussprache bat die Beurener Ortsreferentin und CDU-Rätin Luzia Koester das Gremium um Rückstellung des Antrags, bis das Mobilfunkstandortkonzept vorliege. Auf dieses Konzept ging sogleich Arnim Eglauer (SPD) ein: Das Funkloch im Unterdorf sei auch ohne Plan bekannt und die Realität zeige, dass die Strahlungswerte der Sender weit unter 0,1 Prozent der zulässigen Belastung lägen. Der Antragsteller dürfe erwarten, nicht willkürlich abgewiesen zu werden, so Eglauer. „Eine Deckung des heute schon bekannten Bedarfs zu verhindern oder verzögern, darf nicht die Absicht des Bedarfsplans sein.“

Armin Eglauer, SPD: „Eine Deckung des heute schon bekannten Bedarfs zu verhindern oder verzögern, darf nicht die Absicht des Bedarfsplans sein.“ | Bild: Jürgen Heppeler | Salemer-Werbewerkstatt

Härle: Rückstellung für ein halbes Jahr möglich

Bürgermeister Manfred Härle sah keine Schwierigkeiten in Bezug auf eine zeitlich begrenzte Rückstellung des Bauantrags: „Da vergeben wir uns nichts, das ein halbes Jahr zurückzustellen, da würde ich mitgehen“, versicherte er. Härle betonte jedoch, dass er regelmäßig aufgefordert werde, wegen des Funklochs aktiv zu werden. Zudem sei in der Vergangenheit kein Eigentümer gefunden worden, der sein Grundstück für eine Sendeanlage zur Verfügung stellen würde. „Jetzt haben wir einen – manche Gemeinde wäre froh“, gab der Bürgermeister zu bedenken.

Gutachten liefert unabhängige Einschätzung

Ralf Gagliardi (GoL) fragte nach, ob das beauftragte Büro bei der Bedarfsermittlung die Bürger einbeziehe. „Vielleicht gibt es andere Standorte, die etwas weniger wirtschaftlich sind, aber dafür weniger Emissionen verursachen?“, stellte er in den Raum. Härle entgegnete, das Büro liefere eine fachliche Einschätzung ohne Beeinflussung der Verwaltung oder der Bürger. „Jetzt haben wir den Auftrag erteilt und warten, was herauskommt“, fügte er hinzu. Nach der Vorstellung des Gutachtens könnten Fragen dazu gestellt werden.

Ralf Gagliardi, GoL: „Vielleicht gibt es andere Standorte, die etwas weniger wirtschaftlich sind, aber dafür weniger Emissionen verursachen?“ | Bild: Archiv

Mehr Masten könnten das Ergebnis sein

Eglauer hieb in dieselbe Kerbe: Ein Bedarfsplan richte sich nicht nach persönlichen Wünschen – das Ziel werde sein, überall im Gebiet angemessenen Empfang zu haben. „Das Ergebnis wird nicht sein, dass wir weniger Masten brauchen“, prognostizierte er, „ich glaube, wir brauchen mehr Masten“. Martin Möller (GoL) schätzte ebenfalls, dass es auf mehr Masten hinauslaufe. Ein Plan sei aber sinnvoll, damit es keinen Wildwuchs gebe. Wenn das Ergebnis für den geplanten Mast spreche, „dann können wir den Beurenern und Kritikern auch sagen: Das haben wir testen lassen, das ist ein guter Standort“, so Möller.

DFMG hält an Umsetzung des Masts fest

Der Antrag wurde bei zwei Gegenstimmen zurückgestellt. Darauf angesprochen, sagte Pressesprecher Benedikt Albers, dass die DFMG weiterhin an der Umsetzung an der geplanten Stelle festhalte. „Diese Fläche ist sehr gut geeignet, um die Mobilfunkversorgung in Salem zu verbessern, und wir sind in der Planung bereits weit vorangeschritten“, begründete Albers. Er fügte hinzu, dass die Deutsche Telekom aufgrund bestehender Versorgungsauflagen dazu angehalten sei, die Versorgung im Bereich Beuren zeitnah zu verbessern. „Wir stehen mit der Gemeindeverwaltung in Kontakt zu unserem geplanten Mobilfunkstandort und sind über den gewünschten Funkbedarfsplan informiert“, so Albers. Aus diesem sei jedoch keinerlei Verpflichtung für die Deutsche Telekom oder die DFMG abzuleiten.