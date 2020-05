von Peter Schober

Beide Tiefgaragen werden miteinander verbunden. Schon im Vorfeld wurde geregelt, dass beide dieselben Öffnungszeiten haben. Auch eine einheitliche Gebührenregelung wurde vereinbart. Mit dem künftigen Edeka- und Drogeriemarktbetreiber verständigte man sich darauf, dass die Tiefgaragen durch einen privaten Betreiber bewirtschaftet werden sollen. Die Gemeinde Salem beteiligt sich der Anzahl der Stellplätze entsprechend an den Kosten. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Höhe der Parkgebühren festgelegt.

Ein Euro pro angefangene Stunde

Mit einem Euro pro angefangener Stunde hat sich das Gremium auf eine moderate Gebührenerhebung geeinigt. Die ersten beiden Stunden sind gebührenfrei. So sollen Rathausbesuche oder Einkäufe kostenlos erledigt werden können. Nach mehr als zwei Stunden werden aber auch Gebühren für die beiden ersten Stunden fällig. Das heißt, wer zweieinhalb Stunden parkt, muss drei Euro entrichten und für jede weitere Stunde einen Euro.

Gemeinderat Kai Sallie (FDP) brachte eine nächtliche Tarifabsenkung ins Spiel, um Nutzer, die in den Wohnquartieren bei Bekannten übernachten, zu entlasten. Bürgermeister Manfred Härle verwies jedoch darauf, dass in nächster Nähe genügend kostenlose oberirdische Parkplätze zur Verfügung stünden. Zudem könne man über die digitale Schrankenanlage jederzeit die Gebühren nachjustieren. Im Übrigen sei man, so Härle, auch noch auf der Suche nach einer Lösung für die Rathausmitarbeiter, die die Tiefgarage nutzen würden. Die Gebühren werden ab 1. Juni erhoben.