Salem vor 2 Stunden

Gemeinderäte korrigieren eigenen Beschluss mit Stimmen von GoL und FWV: Grünzug für lokalen Bedarf herausnehmbar

Nun befürworten offiziell auch die Gemeinderäte von GoL (Grüne offene Liste) und Freie Wähler eine Herausnahme des Grünzugs aus dem Regionalplan, bezogen auf die Gemeinde Salem. Im Gemeinderat wurde darüber in den letzten Monaten erbittert gestritten. Wobei das offizielle Ja von GoL und FWV nicht als Freibrief für ein Wachstum an Gewerbeflächen zu verstehen sei, sondern sich auf den lokalen Bedarf beschränkt. Die Entscheidung fällt im Regionalverband, an den das Salemer „Aktionsbündnis“ appelliert, den Grünzug beizubehalten.