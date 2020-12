von Mardiros Tavit

Pfarrer Matthias Schmidt erstellte eine Liturgie in Form einer Nachmittagsvesper mit einer Länge von etwa 25 Minuten. Denn der Plan war, die Johanneskirche in Heiligenberg und den evangelischen Betsaal im Schloss Salem offen zu halten. Wie die zwei Kirchen, blieb auch das Gemeindezentrum in Salem offen. Somit konnten die Gläubigen an drei Anlaufstellen Weihnachten in Gemeinschaft feiern.

Viel Vorarbeit nötig

Um dieses Vorhaben ohne Probleme durchführen zu können, musste viel im Vorfeld organisiert werden. „Dieses Jahr ist Weihnachten eine Veranstaltung auf die letzte Minute“, erklärte Schmidt. Denn an „Weihnachtsfeiern wie zu normalen Zeiten“ war nicht zu denken. Statt der drei großen Feiern, eine in Heiligenberg und zwei in Salem, wurden in beiden Orten insgesamt 22 identische Christvespern zelebriert. Das bedeutete, dass Schmidt im Halbstundentakt zwischen Salem und Heiligenberg hin- und herpendeln musste.

Timo und Jessica Roth betreuten am ersten Festtag das Krippespiel im Gemeindehaus. | Bild: Mardiros Tavit

Am einfachsten war die Organisation des Gemeindezentrums. Hier wurde im Halbstundentakt das Krippenspiel-Video vorgeführt, das die Gemeinde im Vorfeld auf Weihnachten mit Gemeindemitgliedern gedreht hatte. Wobei der technisch versierte Pfarrer Drehbuch, Regie und Schnitt übernahm und von der evangelischen Jugendgruppe bei der Produktion unterstützt wurde. Am ersten Weihnachtsfeiertag hatten sich die Geschwister Jessica (17) und Timo (15) für den Dienst im Gemeindesaal gemeldet. Es kamen nicht viel. „Aber von denen, die kamen, haben wir positive Rückmeldungen erhalten“, berichtete Jessica. Im Schnitt seien bei ihnen drei bis vier Besucher gekommen. Als der Pfarrer sie fragte, hätten sie zugesagt, einen Dienst zu übernehmen. „Zu Hause wären wir auch nur rumgehockt“, ergänzte Jessica.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hatten Irmgard Graf und Reinold Gestrich den Kirchendienst in Heiligenberg übernommen. Schon auf der Fahrt zur ersten Christvesper war sich Pfarrer Schmidt sicher, dass niemand kommen würde. „Wir wollen mit unseren offenen Kirchen Zeichen setzen.“ So war es dann auch. Zurück in Salem warteten die Kirchendiener Gerhild Menzel, Melanie Skoda und Johann Handl. Eine Besonderheit wartete im Novizenhof auf die Gottesdienstbesucher. Das Bläserensemble von Helmut Hoffmann hatte sich aufgebaut. Sehr zur Freude der Anwesenden gaben sie einige Weihnachtslieder zu ihrem Besten.

Familie Frederichs hatte bei ihrem Kirchenbesuch den ganzen evangelischen Betsaal im Schloss Salem für sich allein (von links): Samuel, Alina, Noah, Normann und Juliane Frederichs vor dem Weihnachtsbaum im Betsaal. | Bild: Mardiros Tavit

Am Ende zog Pfarrer Matthias Schmidt eine positive Bilanz. „130 Besucher kamen, das sind etwa 80 Prozent unserer üblichen Weihnachts-Kirchgänger.“ Die Begegnungen seien sehr interessant und auch sehr persönlich gewesen. „Wenn wir Menschen, die unsere Videos gesehen haben, dazu rechnen, sind wir wieder bei rund 700 Gläuben, die wir zu Weihnachten immer haben.“ Insgesamt sei er 260 Kilometer an den drei Tagen gefahren. Aus den Gesprächen mit den Spaziergängern habe er festgestellt, dass wegen den Radiomeldungen viele dachten, dass es überhaupt keine Gottesdienste gäbe. Diese haben dann doch noch an der Christvesper teilgenommen. Es sei ein Erfahrungsgewinn gewesen, der der Kirche auch helfe. Auch der Zusammenhalt innerhalb seiner Gemeinde sei gestärkt worden.

Die drei Weihnachtsvideos der Gemeinde, können über folgenden Link angeschaut werden: https://vimeo.com/user128994922