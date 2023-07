Innerhalb von knapp zwei Jahren sollen rund 1600 Adressen in allen elf Teilorten mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Im Frühjahr 2024 sollen die Arbeiten starten. Mit dem Ausbau der Breitbandversorgung hatte der Gemeinderat im Februar die Firma NetCom BW beauftragt. Die Gemeinde erhält 90 Prozent der Kosten von über 15 Millionen Euro aus Fördermitteln.

Manuel Sanwald von der NetCom BW präsentierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Stand der Planung. „Der erste Schritt ist immer, den geförderten Ausbau zu machen.“ Nur dadurch sei es rentabel, auch jedes einzelne Gehöft anzuschließen. „Wir haben vor, fast 100 Kilometer Tiefbau zu betreiben – wir müssen eigentlich alle elf Teilorte umgraben“, sagte Sanwald. Eine flächendeckende Glasfaserversorgung werde jedoch nur in sieben Teilorten installiert. „Es bleiben vier Teilorte übrig, weil sie laut Markterkundungsverfahren heute nicht unterversorgt sind.“ Das sind Stefansfeld, Mimmenhausen, Weildorf und Beuren. Hier werde nur ein Teilausbau gefördert, später können Anschlüsse eigenwirtschaftlich geschaffen werden. „Das Ziel ist ein kombinierter Ansatz, indem wir alles so ausrichten, dass wir die restlichen Gebäude auch mit anschließen können.“

Während die rund 1600 förderfähigen Adressen ihren Hausanschluss kostenlos und ohne Produktbindungen erhalten, seien die Anschlüsse im eigenwirtschaftlichen Ausbau an einen Tarif mit mindestens 300 Mbit für mindestens zwei Jahre gekoppelt. Henriette Fiedler (FWV) fragte, ob die betroffenen Kunden weiterhin an die NetCom gebunden seien, doch der Firmenvertreter betonte, dass man nach Ablauf dieser Frist wechseln könne. Sanwald kündigte außerdem an, das Bürgerinteresse in den vier Teilorten abzufragen: „Sollten sich mindestens 40 Prozent dafür entscheiden, würden wir das Glasfasernetz flächig ausbauen.“ Dies werde aber erst nach dem geförderten Ausbau geschehen. „In einem ersten Schritt werden wir uns um die 1600 Adressen kümmern.“

Luzia Koester (CDU) hakte nach: „Ist gewährleistet, dass Beuren auch noch drankommt? Nicht, dass nach sieben Teilorten erstmal Pause ist.“ Sanwald beruhigte, dass der Ausbau im betriebswirtschaftlichen Interesse der Firma liege: Da 135 der 565 Adressen bereits im ersten Schritt angeschlossen würden, sei das Kabel bereits da. „Man muss nur noch den Hausanschluss machen.“ Ulrike Lenski (GoL) fragte nach der Möglichkeit, parallel Wärmenetze mitzuverlegen. Sanwald meinte, dies komme gelegentlich bereits vor, sei aber sehr aufwändig. „Wenn sich jemand meldet, werden wir uns nicht verwehren.“ Bürgermeister Manfred Härle bilanzierte, dass nun die Weichen gestellt seien: „Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr 2024 an den Start gehen und dass die zwei Jahre für die 1600 Adressen eingehalten werden.“