Soll die Gemeinde bei der kreisweiten Aktion Stadtradeln dabei sein oder nicht? Diese Frage sorgte für eine hitzige Diskussion in jüngster Sitzung des Gemeinderats. Ursprung war ein Antrag der Fraktion GoL, in dem um eine Teilnahme beim Stadtradeln gebeten wurde. Viele Kommunen aus dem Bodenseekreis sind seit einigen Jahren dabei. Dieses Mal haben sich 18 Kommunen angemeldet, darunter etwa Überlingen und Friedrichshafen, aber auch kleinere Gemeinden wie Daisendorf und Stetten.

Dies betonte Petra Karg (GoL), die den Antrag ihrer Fraktion in der Sitzung vorstellte: „Kreisweit machen einige Kommunen mit. Ich hoffe, dass wir das auch bewerben können und es in Salem eine gut angenommene Aktion wird.“ Bürgermeister Manfred Härle hatte Bedenken. „Menschen sollen durch die Aktion aufgefordert werden, Fahrrad zu fahren. Und sie sollen motiviert werden, langfristig auf das Rad umzusteigen“, erklärte er den Sinn des Stadtradelns. Aus seiner Sicht sei das nur eine „Feigenblattaktion“ ohne langfristige Wirkung. „Wir sollten unsere Ressourcen nicht vergeuden, sondern in die Radinfrastruktur investieren. Ich habe bei der Aktion meine Vorbehalte und stehe nicht dahinter.“

Argumente für Teilnahme

Bei Ulrike Lenski (GoL) stieß dies auf Unverständnis. „Warum nicht das eine tun und das andere nicht lassen?“ Wie sie aus Erfahrung wisse, habe sich die Aktion im Bodenseekreis etabliert und beanspruche keine großen Ressourcen. „Auch Symbolpolitik hat eine Wirkung“, betonte sie und sprach sich nachdrücklich für die Teilnahme aus. „Der ein oder andere wird das Radeln dadurch vielleicht für sich entdecken. Und es macht Freude.“ Dieser Meinung schloss sich Henriette Fiedler (FWV) an und fand deutliche Worte in Richtung Bürgermeister: „Es ist ein Wettbewerb. Sie sind doch auch Sportler, Herr Härle!“ Neben dem Spaßfaktor spreche aus ihrer Sicht auch der klimapolitische Gedanke für die Aktion.

Luzia Koester (CDU): „Ich verspreche mir nichts davon. Wer nicht gerne Fahrrad fährt, der fährt einfach nicht gerne Fahrrad.“ Ihr Fraktionskollege Peter Frick bemängelte indes die Vorgehensweise der GoL-Fraktion, die Teilnahme an der Stadtradel-Aktion als Antrag in die Gemeinderatssitzung einzubringen. „Man hätte das Thema unter ‚Sonstiges‘ besprechen können. So finde ich es übertrieben“, sagte er. Er werde den Antrag ablehnen.

Für die Aktion sprach sich Ralf Gagliardi (GoL) aus. Er sei mehrfach von Bürgern angesprochen worden, weshalb Salem nicht beim Stadtradeln dabei ist. „Vielleicht steigt der ein oder andere dann doch mal aufs Rad um“, so seine Hoffnung. Bezüglich des Antrags seiner Fraktion stellte Gagliardi klar: „Wir haben einen formalen Antrag eingereicht, damit wir das Thema nicht vergessen.“ Auch Martin Möller (GoL) befürwortete das Projekt und verwies auf Schüler als mögliche Zielgruppe. „Als Lehrer in Friedrichshafen weiß ich, dass das Stadtradeln gerade bei Schülern nachhaltig sein kann. Bei mir an der Schule mussten wir nach der Aktion sogar neue Fahrradständer holen.“

Salemer Gruppe radelt auch mit Petra Karg (GoL) teilt mit, dass eine Gruppe Salemer beim Stadtradeln mitmacht, obwohl die Gemeinde an sich nicht vertreten ist. „Wir Salemer werden 2023 trotzdem mitradeln. Wir haben unter Stadtradeln Bodenseekreis eine eigene Gruppe aufgemacht: ‚Salem radelt auch mit‘“, schreibt Karg. In der Gruppe seien alle Mitradler aus Salem willkommen. Das Stadtradeln läuft vom 6. bis 26. Mai. Die Anmeldung ist online unter www.stadtradeln.de möglich. Interessierte müssen sich registrieren und finden unter der Ortsangabe Bodenseekreis die Salemer Gruppe. Ziel ist, in dem angegebenen Zeitraum möglichst viele Kilometer Fahrrad zu fahren. Das Motto lautet: Radeln für ein gutes Klima.

Inmitten der Diskussion fand Härle erneut deutliche Worte gegen das Stadtradeln. „Wir haben momentan einen regen Aktionismus und stecken alles unter den Deckmantel Klimaschutz. Ich springe nicht überall drauf, da werden Sie bei mir auf Granit beißen.“ Stattdessen hob der den Fokus auf die Kernaufgaben hervor, also die Radwege auszubauen. „Ich finde die Aktion Stadtradeln überzogen“, lautete Härles Fazit. Einige Fragen hatte Petra Herter (CDU): „Ich habe den Antrag nicht wirklich verstanden.“ Die Rätin wollte wissen, wie die Aktion funktioniert und welche Kosten damit verbunden sind. „Ich fahre kein Fahrrad und ich weiß nicht, wie das gehen soll.“ Dem schloss sich Klaus Hoher (FDP) an. „Wie groß ist der Aufwand für wen?“ Niemand konnte die Fragen konkret beantworten.

Seitens des Landratsamtes heißt es bezüglich der Kosten: Bislang sei die Teilnahme am Stadtradeln für den Kreis inklusive der Kommunen stets kostenlos gewesen. Wie Pressesprecher Lars Gäbler erklärt, fördere das Land die Aktion jährlich bis zu einer gewissen Anzahl an Anmeldungen. Bisher sei die Anmeldungen für den Landkreis immer rechtzeitig erfolgt, sodass die Teilnahme kostenlos war. Kosten sind mit dem Projekt also nicht verbunden. Dennoch kann Salem diesmal nicht beim Stadtradeln mitmachen, denn die Anmeldefrist ist verstrichen, wie auch im Laufe der Gemeinderatssitzung bekannt wurde. Der Bürgermeister zeigte abschließend Kompromissbereitschaft: „Wir können uns das für 2024 noch einmal genauer anschauen und uns dann um eine Teilnahme bemühen.“