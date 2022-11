von Miriam Altmann

Als „spannende Wette“ hat Arnim Eglauer (SPD) die Vergabe der Erdgaslieferung für die gemeindeeigenen Gebäude für das kommende Jahr bezeichnet. Das günstigste Angebot im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung liege bei etwa 444 000 Euro und damit 40 Prozent über der Kostenschätzung, teilte Wolfgang Koch mit. „Wenn man solche Sprünge nach oben hat, gibt es die Möglichkeit, die Ausschreibung aufzuheben“, erläuterte der Leiter des Hochbauamts. Im Vorjahr waren Erdgaslieferverträge für das laufende Jahr für knapp 178 000 Euro abgeschlossen worden.

Bürgermeister Manfred Härle stellte die Gemeinderäte vor zwei Optionen: Man könne entweder entsprechend der Ausschreibung an den günstigsten Anbieter vergeben oder zunächst den Grundversorgungspreis bezahlen und neu ausschreiben, wenn die Preise sinken. Für die Grundversorgung gebe es klare Regularien, der Preis werde nicht vom Anbieter bestimmt. Härle offenbarte, dass er sich mit einer Empfehlung schwertue: „Ich würde nicht unbedingt zum jetzigen Zeitpunkt einen Jahresvertrag abschließen“, meinte er angesichts der sehr angespannten Lage. Wenn man aber jetzt vergebe, wisse man, was man nächstes Jahr zu zahlen habe.

Arnim Eglauer sprach sich für eine sofortige Vergabe für das nächste Jahr aus, da meist bis in den April hinein geheizt werden müsse. Ulrich König (FDP) stimmte ihm zu: „Ich würde dafür plädieren, den Spatz in der Hand zu nehmen und nicht die Taube auf dem Dach – die kann auch ganz wegfliegen.“ Er regte zudem an, zukünftig über langfristige Verträge nachzudenken. Stephanie Straßer (FWV) schlug hingegen vor, auf erneuerbare Energien zu setzen: „Wir sollten überlegen, welches Gebäude in Zukunft nicht mehr auf der Liste steht“, mahnte sie bezüglich der 23 Abnahmestellen inklusive des Alten- und Pflegeheims Wespach. Das alte Rathaus in Neufrach ist bereits nicht mehr gelistet – allerdings nur, weil es nun an den Landkreis vermietet ist. Der Bürgermeister nährte jedoch die Hoffnung, dass das Stefansfelder Dorfgemeinschaftshaus klimaneutral beheizt werden könnte.

Die Ratsmitglieder stimmten der Vergabe an die Firma Energiehandel Süd Babenhausen geschlossen zu. Auf die Frage von Klaus Bäuerle (GoL), ob es Garantien gebe, dass der Anbieter durchhalte, entgegnete Härle: „Wir gehen davon aus, dass die Gasversorgung für ein Jahr gesichert ist.“ Alles andere sei Spekulation.