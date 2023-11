An welche Grundschule kommt mein Kind? Im Frühjahr sorgte diese Frage für viele Stefansfelder Familien für wochenlange Ungewissheit, da die Anmeldezahlen die Kapazitäten der zuständigen Grundschule in der Ortschaft Beuren überstiegen. Mit einer Ausnahmegenehmigung des Schulamts wurde an der Fritz-Baur-Grundschule in Mimmenhausen eine weitere Klasse eingerichtet, wohin letzten Endes einige Vorschüler gelenkt wurden.

Um solch ein Szenario in Zukunft zu vermeiden, beriet der Gemeinderat über die Änderung des Schulbezirks für Stefansfeld: Statt der einzügigen Grundschule in Beuren sollte der Teilort nun wieder der Fritz-Baur-Grundschule zugewiesen werden, die im September erstmals seit Langem wieder mit drei ersten Klassen startete.

Letzte Bezirksänderung war 2020

Sachgebietsleiterin Anja Lang fasste zusammen, dass im September 28 Kinder in Beuren, 32 in Neufrach und 68 in Mimmenhausen eingeschult worden seien. Durch den Schulbezirkswechsel rechne man im kommenden Schuljahr mit 23 Erstklässlern in Beuren, 37 in Neufrach und 79 in Mimmenhausen. Bürgermeister Manfred Härle erklärte rückblickend, dass die Gemeinde den Schulbezirk zuletzt ändern musste, da für das Schuljahr 2020/2021 lediglich neun Anmeldungen für die Grundschule Beuren vorgelegen hätten: „Die Stefansfelder haben wir damals bewusst nach Beuren gelenkt, weil der Grundschulstandort vor dem Aus stand.“ Die jetzige Änderung sei unproblematisch, da Mimmenhausen früher schon dreizügig gewesen sei.

Kapazitäten laut Rektor zu gering

Laut Schulleiter Stefan Neher liegt diese Zeit jedoch lange in der Vergangenheit: Vor der Sanierung in den Jahren 2007 und 2008 sei die Fritz-Baur-Grundschule dreizügig gewesen, doch die räumlichen Gegebenheiten und das pädagogische Konzept sähen heute anders aus: „Wir brauchen Ausweichräume für differenziertes Arbeiten und Förderung, auch der Bedarf durch Ganztag und Kernzeitbetreuung wird steigen“, kündigte er im Nachgang zur Sitzung an. Der neu eingerichtete Musikraum habe für die zusätzliche Klasse wieder aufgegeben werden müssen, der Werkraum sei zu klein für eine ganze Klasse, Lagermöglichkeiten gebe es nicht und Kunst müsse ebenfalls in Klassenräumen unterrichtet werden. „Wir haben keine Möglichkeit, mit Wasserfarben zu malen“, schilderte Neher. Außerdem sei die Toilettensituation dürftig, die Ausstattung an Personalräumen unterirdisch und das Sekretariat winzig. „Arbeiten unter erschwerten Bedingungen“, fasste der Rektor zusammen.

Ortsreferent Adolf Eblen (CDU) wies in der Sitzung auf die Raumnot hin: „Die Entscheidung für den Schulbezirkswechsel ist unumgänglich, aber die drei Klassen in Mimmenhausen sind schon am Anschlag“, bezog er sich auf weitere Baumaßnahmen in Stefansfeld und die neue Notunterkunft in Mimmenhausen. Der von der Gemeinde geplante Anbau mit zwei Räumen werde nicht reichen, wenn jedes Jahr eine weitere Klasse hinzukomme. „Wir müssen uns den Altbau vornehmen“, mahnte Eblen deshalb. Diese Investition bewertete Härle als unnötig, da es an der Hermann-Auer-Grundschule noch Kapazitäten gebe. „Wenn man im Randbereich wohnt, ist es zumutbar, nach Mimmenhausen oder Neufrach zu gehen“, schloss er künftige Schülerlenkungen nicht aus. In einer vorsichtigen Einschätzung stellte er zudem das Ende der Einteilung in Schulbezirke in einigen Jahren in Aussicht.

Aktuell scheint das aber noch keine Option zu sein. Beurens Rektorin Sonja Fahlenbock berichtete nach der Sitzung, dass das Regierungspräsidium eine entsprechende Anfrage abgelehnt habe. Daher sei die Bezirksänderung in der momentanen Situation ein sinniges und stimmiges Ergebnis und zumindest eine minimal verlässliche Lösung für die Eltern. „Ich möchte aber festhalten, wir standen nicht vor dem Aus“, merkt die Schulleiterin an. Der dreijährige Einbruch der Schülerzahlen sei vorhersehbar gewesen – bei Bedarf hätte er zu einer Abordnung von Lehrkräften geführt. Deshalb habe die Schulkonferenz vor drei Jahren in ihrer Stellungnahme zur Schulbezirksänderung angemerkt, dass die Zuweisung von ganz Stefansfeld die Beurener Grundschule an ihre Grenzen bringen werde. Sonja Fahlenbock ist daher eine rechtzeitige Planung wichtig: „Das Problem war nicht, dass es so kam, sondern dass es so kurzfristig war.“

CDU-Rätin Ursula Hefler hat bis zu ihrem Ruhestand eine Grundschule geleitet. Zur einstimmig befürworteten Änderung des Schulbezirks meinte sie: „Dann haben die Schulen eine Planungssicherheit und es entsteht keine Unruhe wie im letzten Schuljahr.“ Allerdings plädierte sie dafür, neben dem Geld nicht die Pädagogik aus den Augen zu verlieren: „Wir haben heute ein anderes Arbeiten in den Grundschulen, viele Geflüchtete, und ein anderes Raumkonzept.“ Härle gab ihr Recht, kritisierte jedoch die heutige Vollkasko-Mentalität: „Wir müssen uns Gedanken machen, welchen Standard wir brauchen und was wir uns leisten können.“ Für Schulleiter Stefan Neher ist klar: „Ich möchte Bedingungen haben, unter denen man gut arbeiten kann.“