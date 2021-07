von Mardiros Tavit

Kazumi Tanaka ist dieses Jahr die Gastkünstlerin der Galerie „L – wie Materie“ in Salem. Gastgeber sind Johanna Knöpfle und Matthias Schenkl. Die beiden Galeristen und Künstler haben zum zweiten Mal eine Künstlerin einen Monat zu Besuch in Salem. In dieser Zeit schafft die Gastkünstlerin ein Kunstwerk und stellt dies zum Abschluss ihres Aufenthaltes der Öffentlichkeit vor.

Johanna Knöpfle und ihr Ehemann Matthias Schenkl eröffneten ihre Galerie im denkmalgeschützten Forsthaus am Salemer Schloss im Advent 2017. Seitdem stellen sie in den beiden Erdgeschossräumen zeitgenössische Kunst aus. Knöpfle hat ihre künstlerischen Wurzeln in der Holzbildhauerei. Früher organisierte sie die Salemer Kunstwoche. Matthias Schenkl ist im Hauptberuf Förster bei der Markgräflich Badischen Verwaltung. Seine Leidenschaft ist die Fotokunst.

Beide Künstlerinnen kennen sich durch den Austausch „Salem2Salem“

Mit Tanaka hat Knöpfle eine ausgesprochen internationale und außergewöhnliche Künstlerin gewonnen. Die Gastgeberin hatte Tanaka während des Künstleraustausches „Salem2Salem“ kennengelernt. Dabei arbeiten seit 2010 drei Wochen lang jeweils Künstler aus dem Bodenseekreis und Anrainerlandkreisen am Salemer Schloss mit Künstlern aus Salem im US-amerikanischen Bundesstaat New York zusammen. Knöpfle und Tanaka trafen sich mehrmals in der Anfangszeit des interdisziplinären und interkulturellen Austauschprogramms. Seit diesen gemeinsamen Zeiten sind sich die Künstlerinnen freundschaftlich verbunden.

Kunst aus Überresten von Tieren ist das aktuelle Langzeitprojekt von Kazumi Tanaka. | Bild: Mardiros Tavit

Tanaka will die Geschichte der Toten erzählen

Die international aktive gebürtige Japanerin lebt und arbeitet in New York. Sie kommt mit ihrem langfristig angelegten Kunstprojekt “Wind and Rain“ an den Bodensee. Ausgangspunkt des Projekts ist das japanische Sprichwort „Tote haben keine Münder“. Tanaka erklärt: “Sie können ihre Geschichte nicht mehr erzählen.“ Es sei daher ihr Anliegen, den Toten eine Stimme zu geben. Dabei erzählt sie über die sterblichen Überreste der jeweiligen Lebewesen, über deren Geschichte, Lebensumstände und Todesgründe.

Der Gastaufenthalt und das Rahmenprogramm Jonas Khalil Khalil ist ausgebildeter Konzertgitarrist. Der 1983 geborenen Musiker hat vier Hochschulabschlüsse, allesamt mit Bestnote, und ist ausgebildeter Musiklehrer. Mit acht Jahren hatte er seinen ersten Gitarrenunterricht. Drei Jahre später sammelte er seine ersten Banderfahrungen. Mit 14 Jahren kaufte er sich sein erstes Vier-Spuren-Aufnahmegerät und begann mit dem Komponieren. Interessierte er sich anfänglich für Pop und Rock, entdeckte er während der Zeit des Abiturs seine Leidenschaft zur klassischen Gitarre. Entsprechende Ausbildungen folgten. Als Solist spielt er in verschiedenen Orchestern und Häusern. Mit dem Cellisten Gabriel Faur bildet er das Duo GaJo. Seit 2005 ist er Lead-Gitarrist und Songwriter der Band Sacred Steel, mit der er durch Europa tourt. Damit reicht Khalils Repertoire von Kammer- über Orchestermusik und Rock/Pop bis Heavy Metal. Das Rahmenprogramm Der Gastaufenthalt von Kazumi Tanaka steht unter dem Projekttitel „Messenger Y“. Am Donnerstag, 15. Juli um 18 Uhr gibt Tanaka Einblicke in ihre Arbeit. Um 19 Uhr hält Roland Hilgartner, Leiter des Affenbergs und der Storchenstation Salem, einen Vortrag über Störche, der im Zusammenhang mit Tanakas Kunstprojekt steht. Am Freitag, 30. Juli um 19 Uhr wird das Ergebnis des Kunstprojekts präsentiert. Kazumi Tanaka und Jonas Khalil geben eine Präsentation und ein Konzert im Garten des Forsthauses. Anmeldungen für die beiden Veranstaltungen sind telefonisch erwünscht: 07553/828148.

“Es gibt viele Erzählungen in den verschiedensten Kulturen, die dieses Thema aufnehmen.“ Tanaka weist als Beispiel auf das Lied “Dreadful Wind and Rain“ (Schrecklicher Wind und Regen) hin. “Die Geschichte einer eifersüchtigen Schwester, die ihrer jüngeren Schwester nicht den Bräutigam gönnt und sie umbringt.“ Die Erzählung besagt, dass ein vorbeikommender Fiddler aus Leichenteilen des ertrunkenen Mädchens eine Geige baute. “Immer wenn der Geiger darauf spielte, erzählte die Geige die schrecklich traurige Geschichte.“

Die New Yorker Künstlerin Kazumi Tanaka ist zur Zeit Gast der Galerie „L – wie Materie“ des Künstlerpaares Johanna Knöpfle und Matthias Schenkl. | Bild: Mardiros Tavit

Zupf- und Streichinstrumente aus den Knochen von Tieren

Auch Tanaka sammelt bei ihren Spaziergängen die vergänglichen Reste von Tieren, meist sind es Knochenreste. Sie transformiert diese durch akkurates künstlerisches Schaffen in ein Musikinstrument, meist Miniatur-Zupf- oder Streichinstrumente. “Ich gebe ihnen eine Stimme“, sagte die Künstlerin. Aber es seien nicht nur die Töne, die dem Toten eine Stimme geben. Integraler Bestandteil des so erschaffenen neuen Kunstwerks sei auch die Geschichte zu dessen Lebzeiten.

In Salem arbeitet Tanaka erstmals mit einem Musiker zusammen

In Salem erweitert Tanaka ihren Schaffensprozess. „Zum ersten Mal arbeite ich in der Schaffensphase mit einem Musiker zusammen.“ Johanna Knöpfle hat ihr Jonas Khalil vermittelt. Der vielseitig engagierte Konzertgitarrist aus Stuttgart wird Tanaka unterstützen. Er wird sie beraten, wie sie das Instrument so kreiert, dass es bespielbar ist und harmonische Töne erzeugt. Damit werde auch er Teil des Kunstwerkes, sagt Tanaka.

Kazumi Tanaka, Roland Hilgartner und Johanna Knöpfle (von links) bei der Storchenstation am Affenberg. | Bild: Mardiros Tavit

Roland Hilgartner stellt Storchenschädel zur Verfügung

In Vorbereitung auf die Ankunft der New Yorker Künstlerin hatten die Gastgeber Knochenreste von Waldtieren gesammelt. So konnten sie ihrem Gast auch einen Rehschädel zur Verfügung stellen. Als Roland Hilgartner, Leiter des Affenbergs und der Storchenstation in Salem, von dem Projekt erfuhr, stellte er einen Storchenschädel zur Verfügung. Im Rahmen des Gastaufenthalts von Tanaka wird Roland Hilgartner am Donnerstag, 15. Juli in der Galerie „L – wie Materie“ auch einen Vortrag über Störche halten. Vor seinem Vortrag gibt Tanaka Einblicke in ihre Arbeit. Am Ende des Monats präsentiert sie dann ihr fertiges Kunstwerk.