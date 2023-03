Das Café Häppiness in Salem-Mimmenhausen gibt es erst seit etwa einem Jahr. Im Mai 2022 eröffneten Elena Josuweit und Leonie Walk die kleine Frühstücksoase in der Bahnhofstraße 9. Sie servieren dort Herzhaftes und Süßes – und bieten auch Dekoartikel im Bereich Wohnen an. Das Café ist dienstags bis samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, montags von 13 bis 17 Uhr. Sonntags ist Ruhetag.

Ambiente

Wer zum Frühstücken kommt, kann bei schönem Wetter draußen auf einer kleinen Veranda sitzen. Auch drinnen gibt es mehrere Tische, der Raum wirkt gemütlich. Ein Augenmerk sind Fliesen, die in die Holztische eingearbeitet sind und diesen so einen besonderen Charme verleihen.

Viele Tische gibt es nicht. Also: Lieber im Vorfeld anrufen und reservieren. | Bild: Mona Lippisch

Beim Besuch des SÜDKURIER sind besonders viele Mütter mit Kindern im Café. Für die Kleinsten gibt es eine Kiste mit Spielzeug und Hochsitze für den Tisch. Weil der Platz im Café recht begrenzt ist, empfehlen wir, vor dem Besuch zu reservieren.

Auswahl

Auf der Karte sind sowohl deftige Frühstücksvarianten zu finden, wie beispielsweise ein Weißwurstfrühstück oder Lachsbrot. Auch klassisches Frühstück mit Brotkörben und verschiedenem Belag wird angeboten. Eier, Marmelade, Nutella und Co. können auch separat als Extras bestellt werden.

Ein Blick auf das Getränkeangebot: Von Cappuccino und heißer Schokolade über Chai Latte und Tee bis hin zu kühlen Limonaden gibt es eine große Auswahl. | Bild: Mona Lippisch

Auf der Getränkekarte sind neben Limonaden auch viele Heißgetränke aufgelistet: Es gibt Kaffee in verschiedenen Variationen, Kakao und Ovomaltine, Chai Latte, Tee und mehr. Insgesamt ist die Karte kleiner als beispielsweise im Café Goodways in Überlingen – dennoch ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Zur Serie Wo kann man im Bodenseekreis gut frühstücken gehen? Um diese Frage zu beantworten, sind SÜDKURIER-Redakteure auf die Suche gegangen. In loser Folge werden nun Lokalitäten und ihre Angebote vorgestellt. Für den Test kommen Cafés und Restaurants in Frage, in denen es mindestens ein kleines Frühstück und ein Frühstücksei gibt. Die Reporter testen das Ambiente, Auswahl, Regionalität und Geschmack, Anfahrt und Parkplätze sowie Preis.

Regionalität und Geschmack

Elena Josuweit und Leonie Walk beziehen einige Produkte direkt aus der Region, beispielsweise Eier und auch die Marmelade. Der Kaffee kommt aus der Rösterei Cafésito in Ravensburg. Auf Wunsch gibt es sämtliche Getränke mit Hafer-, Kokos-, Soja-, oder laktosefreier Milch. Gäste bekommen all das, was man von einem Standardfrühstück erwartet.

Wer in Salem frühstücken gehen möchte, kann zum Beispiel das Café Häppiness in der Bahnhofstraße besuchen. Seit Mai 2022 bieten Elena Josuweit und Leonie Walk dort Kaffee, Rührei, belegte Brote, Joghurt und mehr an. | Bild: Mona Lippisch

Mit Angeboten wie dem Weißwurstfrühstück wird die Karte etwas individueller als zum Beispiel im ‚Fachwerk 11‘. Beim Besuch testet der SÜDKURIER das Bauernfrühstück, bestehend aus Bratkartoffeln mit Speck und Ei, ein Joghurt-Frühstück mit frischem Obst und knusprigem Topping sowie Rührei mit Gemüse und Kräutern. Der Geschmackstest zeigt: alles sehr lecker! Die Portionen sind ausreichend groß, sodass man auf jeden Fall satt wird.

Preis

Für unser Frühstück zahlen wir knapp 30 Euro. Das Bauernfrühstück kostet 8,50 Euro, das Rührei 7 Euro und der Joghurt 6 Euro. Im Vergleich zu anderen Lokalen liegt das Häppiness mit diesen Preisen etwa im Durchschnitt. Für einen Cappuccino zahlen wir 3,50 Euro – etwas mehr als im „Goodways“ in Überlingen. Die heiße Schokolade ist mit 3,90 Euro dafür etwas billiger. Insgesamt sind die Preise fair.

Bei gutem Wetter können Gäste auch auf der angrenzenden Veranda frühstücken. | Bild: Mona Lippisch

Anfahrt und Parkplätze

Das Café liegt zentral in Mimmenhausen an der Bahnhofstraße. Direkt vor dem Lokal und hinter dem Haus gibt es kostenfreie Parkplätze für Kunden. Sind die besetzt, haben Besucher außerdem die Möglichkeit, den Parkplatz neben der Rats-Apotheke zu nutzen. Dort parken Gäste mit Parkscheibe zwei Stunden gratis. Wer mit Bus oder Bahn unterwegs ist, kann am Bahnhof Salem aussteigen und läuft von dort aus etwas mehr als zehn Minuten bis zum Café.