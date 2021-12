Salem vor 2 Stunden

Frida Frisch zieht ins Gewerbegebiet von Neufrach, weil Pläne für den Kauf des Eiskellers kurzfristig scheiterten

Philip Kleiner und Katja Wollschläger ziehen mit ihrem Online-Hofladen Frida Frisch ins Gewerbegebiet von Neufrach. Der Gemeinderat sprach den Jungunternehmern hier ein Grundstück zu. Ihre Pläne, den denkmalgeschützten Eiskeller in Weildorf zu kaufen, waren in letzter Minute an den finanziellen Forderungen des Eigentümers gescheitert.