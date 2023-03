„Ich bin überwältigt von so vielen Helfern und insbesondere den vielen Kindern“, freute sich Mimmenhausens Ortsreferent Adolf Eblen, bevor er eine große Helferschar zum Abfallsammeln aussandte. Eine starke Gruppe von 24 Jugendlichen stellte dabei wie in den Vorjahren das Jugendrotkreuz. Angeführt von Carmen Schreiber und Matthias Bühler, suchten sie gründlich nach all dem, was andere weggeworfen haben. Sogar eine Stoßstange fanden sie.

Die 15-köpfige Gruppe des Salemer Familientreffs unter Leitung von Jutta Laimer war ebenfalls eifrig dabei. Tütenweise Unrat sammelten die Erwachsenen und Kinder auf ihrem Weg. Besonders viel Müll lag unter Bänken und dort, wo an Abfuhrtagen die vollen Mülleimer stehen. “Warum heben die Menschen ihren Müll nicht auf oder wollen sie nicht mehr auf der Welt leben“, fragte die neunjährige Louisa. Nicht nur Zigarettenstummel und viele Bonbonpapierchen sammelten die Kids vom Boden und aus Sträuchern. Auch achtlos entsorgte Radkappen und sogar einen eigentlich noch funktionstüchtigen Fahrradkorb nahmen sie mit.

Auch ein nettes Erlebnis hatten die Kinder. Als sie gerade einen wunderschön glänzenden Scheibenwischer in einen ihrer großen Müllsäcke gesteckt hatten, hielt neben ihnen ein Auto. Aufgeregt fragte der Fahrer, ob sie seinen Scheibenwischer gefunden hätten. Der sei von seinem Oldtimer abgefallen und nur schwer zu ersetzen. Natürlich wurde der historische Wischer wieder hervorgekramt.

Die mit der Zeit schweren Müllsäcke stellten die Helfer am Straßenrand ab, wo sie von Bauhofmitarbeitern abgeholt wurden. Die hatten jede Menge zu tun. Rund eine Tonne Abfall sowie 160 Kilogramm Altglas mussten die Mitarbeiter der Salemer Verwaltung abtransportieren und zur Müllkippe bringen. Im vergangenen Jahr waren 210 Kilogramm weniger an Abfall zusammengekommen.

Auch das Entsorgen von Großteilen hat gemäß der Auswertung von Gemeindemitarbeiterin Sabine Stark, Stabstelle des Bürgermeisters, zugenommen. Demnach wurden im vergangenen Jahr ein Elektroherd, ein Nachtspeicherofen, ein Sofa, eine große Matte und zwei Bildschirme plus Farben und Lacke aufgespürt. Dieses Mal waren es laut Stark mehrere Altreifen, ein Kühlschrank, ein Ölradiator, eine Matratze, fünf Bildschirme sowie vier Eimer Farben und Lacke.

Umso erfreulicher war die Anzahl der Putzete-Helfer. „Für das diesjährige Regenwetter waren sehr viele Mithelfer dabei und zwar in allen Ortsteilen“, unterstrich Günter Meier, der in der Gemeindeverwaltung für die Putzete verantwortlich zeichnet. Insgesamt sei eine Helfercrew von 335 Personen im Einsatz gewesen. Davon waren 125 Kinder und Jugendliche. Die Schüler, Lehrkräfte sowie Kindergartenkinder und deren Begleiter, die anlässlich eines Umwelttags schon vorher auf Abfallsuche gegangen waren, sind gemäß Sabine Stark noch nicht mitgezählt. “Dass immer mehr junge Familien mit ihren Kindern bei der Gemeindeputzte mitmachen“, freute die Stabstellenleiterin des Bürgermeisters besonders. Auch die Ortsreferenten aller Ortsteile seien mit der Helferzahl sehr zufrieden gewesen, berichtete Stark.