Am Freitag in Salems Neuer Mitte: Es ist Wochenmarkt, eine warme Spätsommersonne beleuchtet die von zahlreichen Passanten belebte Szene. Von Beginn an war es das Ziel der Salemer-Mitte-Planung, das Areal zum Anziehungspunkt für viele zu machen, es zu beleben und zum Identifikationskern für alle Salemer zu machen. Was ist aus diesen Plänen geworden? An diesem Freitagnachmittag jedenfalls hat die Neue Mitte ihre Chance genutzt. Breite Zustimmung ist zu verzeichnen, aber im Detail auch Kritik.

Markthändler David Hepting freut sich über Platzangebot und Wasserspiel

David Hepting betreibt einen der beiden Obst- und Gemüsestände auf dem Markt. Er ist zufrieden mit dem großzügigen Platzangebot und freut sich über das nahe Wasserspiel, das Kinder anlockt, während die Eltern ihren Besorgungen nachgehen. Lob hat er auch für die in ihren Ansprüchen etwas anders orientierte Kundschaft aus dem neuen Wohnquartier.

Aber: Immer weniger betagte Kunden kommen und der Edeka-Markt macht Konkurrenz

Aber seinen Frieden hat Hepting mit dem neuen Standort noch nicht gemacht. Die Kunden am alten Standort 300 Meter weiter Richtung Schulzentrum, eigentlich ein im Rund angelegter großer, aber schattiger Parkplatz, begannen ihre Einkäufe vorn und waren am Ende an sämtlichen Ständen vorbeigekommen. Die etwas chaotische, luftige Anordnung der Stände am neuen Platz finden manche Einkäufer unübersichtlich und die betagten Kunden, die den Markt früher von den direkt benachbarten Wohn- und Pflegeeinrichtungen aus besuchen konnten, bleiben nun mehr und mehr aus. Gegen die neue Konkurrenz des Edeka-Marktes hat Hepting mit seinen Öko-Preisen keinen leichten Stand. Insgesamt hatte er in den ersten drei Wochen also merklich weniger Betrieb als am alten Platz.

Marcos Fadul und seine Tochter Anna: Er und seine Frau sind glückliche Neumieter im Wohnquartier. Beide arbeiten im Homeoffice, die Tagesmutter ihrer Tochter wohnt um die Ecke. | Bild: Hartmut Ferenschild

Familie Fadul muss das Quartier kaum verlassen

Marcos Fadul, aus Argentinien stammend, lebt mit seiner Frau und der dreijährigen Anna als Mieter seit März in einem der neuen Mehrfamilienhäuser auf dem Gelände. Die Wohnortwahl fiel auf die Neue Mitte, weil Frau Fadul aus Frickingen kommt. In ihrem ruhigen, verkehrsarmen und begrünten neuen Lebensumfeld fühlen sie sich wohl. Beide arbeiten als Programmierer und Projektentwicklerin im Homeoffice, Annas Tagesmutter wohnt gleich um die Ecke. Und da alle alltäglichen Einkaufsbedürfnisse am Standort zu erfüllen sind, müssen sie das Quartier eigentlich kaum verlassen.

„Laguna“-Wirt Sotirios Karnavas freut sich: Sein Restaurant läuft gut. | Bild: Hartmut Ferenschild

Restaurant-Betreiber freut sich auf freie Sicht zum Schlosssee

Sotirios Karnavas, griechischer Herkunft, ist Geschäftsführer des italienischen Restaurants „Laguna“ am nördlichen Ende des langen Bauriegels. Mit dem Geschäftsverlauf ist er bis jetzt recht zufrieden. Nach seinen Beobachtungen wird das Restaurant sowohl von Einheimischen als auch von Touristen besucht. Sotirios Karnavas freut sich schon darauf, wenn die Geländearbeiten Richtung Schlosssee beendet sind und die Bauzäune den Zugang dorthin nicht mehr versperren.

Carola Rathmann und Marianne Christe aus Markdorf besuchen gern den Wochenmarkt. | Bild: Hartmut Ferenschild

Besucherinnen aus Markdorf genießen die Atmosphäre

Auf der Terrasse des Restaurants genießen Carola Rathmann und Marianne Christe vor ihren Eisbechern die Nachmittagssonne. Die beiden Frauen wohnen in Markdorf und haben sich auf dem Wochenmarkt mit den Produkten der Senfmanufaktur Mattes eingedeckt. Das Lob für die Anlagen der Neuen Mitte ist eindeutig: „So etwas Schönes haben wir in Markdorf nicht!“

Marion Wager ist mit ihrem Hund Dorina aus Lüneburg zugezogen. Sie schätzt das Ambiente der Anlage und die kurzen Wege. | Bild: Hartmut Ferenschild

Marion Wager verbringt ihren Ruhestand am Bodensee

Marion Wager lebt seit August mit Zwergschnauzer Dorina als Eigentümerin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Vor Jahren hatte sie den Bodensee schon einmal kennengelernt und nach dem Eintritt in den Ruhestand beschloss sie, sich von Lüneburg aus auch zwecks Geldanlage in Salems Neuer Mitte niederzulassen. Bereut hat sie es bisher nicht. Stil und Atmosphäre der Anlage seien niveauvoll, für alle alltäglichen Konsumbedürfnisse gebe es ein Angebot in der Nähe und die Kulturveranstaltungen im Schloss und im Prinz Max seien schnell erreicht. Für alles andere hat sie ein Auto.

Nur die Möglichkeit zum richtigen Schaufensterbummel fehlt ihr

Noch schöner wäre es, wenn einmal ein richtiger Schaufensterbummel an Mode- und Geschenkartikelläden oder Boutiquen vorbei möglich würde. Nach ihrer Beobachtung gibt es im neuen Quartier kaum Einheimische, die meisten sind zugezogen, wie sie. Ärgerlich findet sie, dass sie mit Dorina das Schlossseegelände nicht betreten darf; mit Leine sollte es doch erlaubt sein.

Kundenstamm der Einzelhändler wächst aus dem Wohnquartier

Im Unterschied zum Gemüsehändler meldet der angrenzende Einzelhandel, etwa die Apotheke oder die Buchhandlung, leicht gestiegenes Kundeninteresse. „Wir haben zwar keine Laufkundschaft, aber einen festen Kundenstamm, der aus dem neuen Viertel heraus etwas anwächst“, sagt Michaela Huber von der Linzgau-Buchhandlung.

Buchhändlerin Michaela Huber verzeichnet stabiles Interesse ihrer Kunden. Viele leben im neuen Wohnquartier. | Bild: Hartmut Ferenschild

Tiefgarage wird trotz zweier kostenloser Stunden kaum genutzt

Sie wie auch andere Befragte bemängeln aber die Parkplatzsituation. Stellflächen sind zwar in der Tiefgarage objektiv reichlich vorhanden, aber auch am Freitagnachmittag bleiben sie kaum genutzt. Hier spielt wohl die verbreitete Scheu vieler Autofahrer vor dem Eintauchen in eine tageslichtferne Unterwelt eine Rolle. Auch die Bezahlschranken vor der Einfahrt wirken nicht gerade einladend. Vielleicht könnten hier sehr viel größere Hinweisschilder abhelfen, auf denen dann auch prominent vermerkt sein sollte, dass die beiden ersten Parkstunden doch kostenfrei sind.

Am Samstagvormittag ein völlig anderes Bild

Bei einem zweiten Besuch am Samstagvormittag bietet die Neue Mitte erwartbar ein anderes Bild. Nur wenige Besucher verlieren sich auf dem weitläufigen Gelände. Die Protagonisten der Neuen Mitte haben entschieden auf urbane Anmutungen gesetzt; auch leicht pompöse Begriffe wie „Schlossseearkaden“ und „Stadtvillen“ zeugen von diesem Anspruch. Ob sich die Salemer aus den kleinräumig überschaubaren, gewachsenen Kernen der Teilorte in das Ambiente der Neuen Mitte locken lassen, auch wenn keine wichtigen Besorgungen sie antreiben, wird von emotionalen Faktoren und zwischenmenschlichen Beziehungen abhängen. Und die müssen erst wachsen.

Die Gastronomie in den Arkaden ist an diesem Freitagnachmittag gut besucht. | Bild: Hartmut Ferenschild