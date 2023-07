Am Rand des Neufracher Sportplatzes steht Trainer Sören Grothkopp und feuert die B-Juniorinnen an: „Geh ran!“, ruft er, wenn die gegnerische Mannschaft mit dem Ball heranprescht. „Nach vorne!“, wenn die Rückeroberung funktioniert hat, dann lobt er: „Sehr gut!“ Das letzte Training vor den Sommerferien ist gleichzeitig das erste der neu zusammengestellten B-Juniorinnen: „Manche kommen neu dazu, manche bleiben dabei, daher ist das erst einmal ein Kennenlernen“, erläutert Grothkopp. Vor acht Jahren hatte er beim FC Rot-Weiß Salem als Trainer einer D-Mädchenmannschaft begonnen. „Seitdem sind wir gut dabei, immer vorne, häufig erfolgreich“, berichtet er von Turniererfolgen.

Damenmannschaft kommt noch nicht zustande

Damit die Mädchen sprichwörtlich am Ball bleiben können, sei man aber in der B- und C-Jugend auf die Spielgemeinschaft mit Deggenhausertal angewiesen. „Es gibt nicht so viele Mannschaften bei den Mädels“, bedauert der Trainer. Eigentlich habe der Verein in diesem Jahr eine Damenmannschaft aufstellen wollen, doch das habe nicht geklappt: „Wenn nicht genug weitermachen, ist es schwierig“, verweist Grothkopp unter anderem auf Fußballerinnen, die nach dem Schulabschluss weg sind.

Eckball: Beide Teams bereiten sich auf die Ballannahme vor. Trainer Daniel Melzig (rechts) unterstützt nicht nur vom Rand aus, sondern auch auf dem Spielfeld. | Bild: Miriam Altmann

Nicht nur bei Fouls zeigen sich Unterschiede zu Jungs

Daniel Melzig betont daher die Begeisterung auf dem Platz: „Es sind heute nicht mal alle da und wir spielen trotzdem elf gegen elf.“ Dank seiner Fußballerfamilie weiß der Trainer aus Erfahrung, dass sich das Training der Mädchen von dem der Jungs unterscheidet. „Das sind liebe, nette Mädels“, sagt Melzig. Das zeige sich zum einen beim Verhalten, gerade bei Fouls: „Bei den Jungs wird eher reklamiert – die Mädchen gucken, ob es der anderen gut geht.“ Auch hinsichtlich der Technik und der Geschwindigkeit gebe es Unterschiede. „Aber sie spielen richtig guten Fußball und manche können locker mit den Jungs mithalten“, betont er.

Frickingen Als die Frauen vom FC Bayern 1977 an den See kamen – und siegten Das könnte Sie auch interessieren

Pauline ist seit neun Jahren dabei

Als ein Schuss dem Tor gefährlich nahe kommt, hält die Torhüterin souverän den Ball. „Gute Parade, Pauline!“, kommentiert Melzig. Die 15-Jährige, die normalerweise im Mittelfeld spielt, hat bereits mit sechs Jahren mit dem Training begonnen. „Das lag daran, dass ich schon im Kindergarten Fußball gespielt habe“, begründet Pauline. Der typische Jungssport habe sie gereizt: „Mit den Jungs ist es anders, körperlicher“, fasst sie die Faszination in Worte.

Die B-Juniorinnen beim FC Rot-Weiß Salem Die Spielerinnen im Alter von etwa 13 bis 15 Jahren werden von Sören Grothkopp, Daniel Melzig, Saskia Fischer und Philipp Stehle zweimal pro Woche trainiert. Da es nicht so viele Mädchenmannschaften gibt, kommen die Juniorinnen nicht nur aus Salem und Deggenhausertal, sondern auch aus Owingen, Meersburg oder Markdorf. „Im Moment läuft es in Salem ganz gut“, befindet Trainer Sören Grothkopp. Interessierte finden Kontaktdaten auf der Homepage des Vereins.

Fußball sticht Ballett und Reiten

Auch ihre Freundinnen konnten sich nicht für klassische Mädchen-Disziplinen begeistern: „Ich habe Ballett und Reiten ausprobiert, aber das hat keinen Spaß gemacht“, offenbart Finja. Fußball habe sie dann gepackt, vor allem das Mannschaftsgefühl. Elisa berichtet von Leistungssteigerungen, wenn man bei den Jungs mitspiele: „Bei den Jungs ist es härter und mit mehr Technik.“

Teamgeist spielt für sie eine wichtige Rolle

Den Teamgeist heben alle hervor. Melina sagt: „Man ist immer mit den Freundinnen zusammen.“ Elisas Zwillingsschwester Marie ergänzt: „Man wächst ganz stark zusammen.“ Ihr Umfeld wundere sich nicht über ihr Hobby, erzählen die Spielerinnen, doch manche Lehrer glaubten noch, dass Fußball den Mädchen nicht gefalle.

Besprechung zum Schluss: Neben dem Spiel kommt auch das Soziale nicht zu kurz. | Bild: Miriam Altmann

Für die Männer wird viel mehr Werbung gemacht

Auch im Profisport nehmen die Juniorinnen Diskrepanzen zwischen Frauen- und Männerfußball wahr: So würden die meisten die Nationalspielerinnen nicht kennen und auch auf Fan-Trikots fänden sich nur die Namen der männlichen Profis, bemängelt Melina. „Schade, für die Männer wird viel mehr Werbung gemacht.“

Kaffeeservice statt Geldprämie für den EM-Titel

Und Pauline weiß von der Siegprämie, die die Frauen für den EM-Titel 1989 erhielten: „Da gab es ein Kaffeeservice statt einer hohen Geldprämie“, erzählt sie halb belustigt, halb empört. Marlene wendet ein, dass die Bezahlung mit den Zuschauerzahlen zu tun habe. Doch wie man mehr Fans ins Stadion holen könnte, dafür fehlt den Mädchen die zündende Idee.

Fußball Giulia Gwinn: Alles über Karriere und Leben der Fußball-Nationalspielerin vom Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Lust auf eine Profikarriere hätten sie alle, auch an Vorbildern mangelt es nicht. Eliana ist Fan der Britin Chloe Kelly: „Ich finde ihre Technik toll und würde gern so spielen wie sie.“ Melina wendet selbstkritisch ein, dass man auf dem langen Weg zum Profi jetzt schon weiter sein müsste.

Zu Jungs-Spielen kommen Trainer auf Talentsuche

Talent-Scouts hätten sich bei ihren Spielen noch nicht blicken lassen. Anders bei den Jungs, weiß Marlene: „Da kommen Trainer von größeren Vereinen.“ Nina wünscht sich daher, dass die Nationalspielerinnen mehr Geld verdienen und dass es als normal wahrgenommen werde, dass Frauen Fußball spielen. Ob diese unter den gleichen Trainingsvoraussetzungen genauso gut spielen würden wie die Männer? „Ich glaube schon“, meint die 12-Jährige.