Aufregung herrscht in dem Café mit dem anheimelnden Namen Vogelnest. Kein Wunder, denn die Schüler, die dort weitgehend selbstständig am Werk sind, erwarten Besuch aus Stuttgart. Hannah Ehrlich, Geschäftsführerin des Landesverbands der Schulfördervereine Baden-Württemberg, kommt zu Besuch. Im Gepäck hat sie neben einem Preisgeld von 1000 Euro auch lobende Worte für das Engagement der Jugendlichen, der Lehrer und des Fördervereins der Schule.

60 Bewerbungen für den Wettbewerb eingegangen

60 Bewerbungen waren für den Wettbewerb „Ehrenamt macht Schule“ eingegangen. Das Konzept des Schülerbetriebs als Abteilung des Schulfördergremiums an der Gemeinschaftsschule schaffte es auf Platz 4.

Die Freude ist groß über den Förderpreis in Höhe von 1000 Euro, den Hannah Ehrlich vom Landesverband an Adelbert Kaub überreicht. | Bild: Martina Wolters

Die Freude unter den Schülern ist groß. Tatkräftig machen sich die sechs Vertreter der Juniorfirma daran, ihre Gäste mit selbst gebackenen Waffeln, Kaffee und kalten Getränken zu versorgen. Bis zu drei Mal pro Woche arbeiten sie ehrenamtlich im Kaffeebetrieb. Sie schauen, was gebacken wird, gehen einkaufen und bereiten den Teig zu.

Fabian Jerg, 15 Jahre: „Das Logistische zu lernen, hat mir besonders gefallen, zu gucken, was fehlt und was eingekauft werden muss.“ | Bild: Martina Wolters

Das Schülercafé Gegründet wurde der Betrieb im Jahr 2016 auf Initiative der ehemaligen Lehrer Gregor Stübner-Drach und Martin Herzer. Der Cafébetrieb ist zunächst ein Angebot im Rahmen der sogenannten Neigungen, die am Donnerstagnachmittag für die Klassen 5 bis 7 angeboten werden. Zum Kerngeschäft der Juniorfirma gehört neben dem Zubereiten und dem Verkauf von jahreszeitlich abgestimmten Mittagssnacks auch Einkaufsplanung, Buchführung und Bewirtung bei Schulveranstaltungen. Für die Schüler ab der 7. Klasse spielt die Schülerfirma eine wichtige Rolle im Berufswegekonzept der GMS. Wie im richtigen Berufsleben bewerben sich die Siebtklässler und werden erst nach einem Bewerbungsgespräch eingestellt. Kaufmännische Kenntnisse erhalten die Schüler vonseiten des Schulfördervereins, dem die Firma als Abteilung untersteht.

Abrechnung, Excel-Tabelle, Kassenprüfung – die Schüler wissen Bescheid

Auch für den Verkauf in der Mittagspause sind die Jugendlichen zuständig. Hier kommt Kassenwart Adelbert Kaub vom GMS-Fördergremium ins Spiel. Er ist es, der die Mädchen und Jungen in die Kunst der Buchhaltung einführt. Der 15-jährige Fabian Jerg erzählt: „Wir haben bei ihm gelernt, wie wir abrechnen müssen, wie wir die Zahlen in eine Excel-Tabelle einfügen müssen oder wie man die Kasse prüft.“ Zwei Jahre lang war er im Vogelnest-Team dabei, jetzt muss er sich wie die meisten des Café-Teams auf seinen Schulabschluss konzentrieren.

Niklas Krämer, 13 Jahre: „Es ist toll, dass wir hier eine eigene Firma haben. So ein Angebot hält nicht jede Schule vor.“ | Bild: Martina Wolters

Lisa Schindler, 14 Jahre: „Das Projekt hat mich gleich fasziniert und ich wollte gern mitmachen. Wir lernen hier, Verantwortung zu übernehmen, und viel Kaufmännisches.“ | Bild: Martina Wolters

Bewerbungsgespräche mit Siebtklässlern, die neu ins Team wollen

Dafür stehen schon acht neue Siebtklässler in den Startlöchern, die nach offiziellen Bewerbungsgesprächen dann in der kommenden Woche den Cafébetrieb übernehmen, wie Lehrerin Regina Tholl erklärt. Mit ihrer Kollegin Claudia Timm steht sie den arbeitenden Schülern mit Rat und Tat zur Seite. Das alte Team werde das neue noch einlernen, bis die Siebtklässler über alles Bescheid wissen. „Die Schüler lernen viel“, davon ist Regina Tholl überzeugt. Sie verweist auf den Fokus auf ökologisches und ökonomisches Handeln. Konrektorin Karin Hiestand fügt an, dass die Schüler auch Grundlagen aus den Bereichen Hygiene und Gastronomie lernen.

Lara Böttinger, 13 Jahre: „Ich backe sehr gern und es macht mir viel Spaß, mit den anderen zusammenzuarbeiten.“ | Bild: Martina Wolters

Lennard Kekeisen, 13 Jahre: „Es ist cool, auch mit Lehrern zusammenzuarbeiten. Die sind bei der Caféarbeit viel lockerer als im Unterricht.“ | Bild: Martina Wolters

Für die Schüler ist der mittägliche Job keine Arbeit

Die jungen Mitarbeiter sind offensichtlich angetan von ihrem mittäglichen Job. Begeistert erzählen sie, was es zu tun gibt und wo sie überall zum Einsatz kommen. Denn sie sind nicht nur im Vogelnest aktiv, sondern bewirten auch bei Schulfesten, in der Pause bei Theateraufführungen oder bei Elternabenden. Hinzu kommt die Pflege des Cafégartens, den Schüler und Lehrer angelegt haben, oder der Spiele, die in den Mittagsstunden ausgeliehen werden. Die Jugendlichen sehen ihr ehrenamtliches Engagement nicht als Arbeit an. Der Achtklässler Niklas erzählt, er könne sich prima entspannen beim Einsatz im Café. Sein Mitstreiter Fabian zieht die Kassenführung oder den Einkauf allemal den „eher langweiligen Pausen“ vor.