Der SÜDKURIER hatte dazu aufgerufen, Namensvorschläge für einen besenderten Storch am Affenberg einzureichen. Es sind weit mehr als 100 Bilder angekommen.

Dieses detailreiche Bild hat Emil Keppner aus Überlingen gemalt. | Bild: Emil Keppner

Damit hatte es die Jury alles andere als leicht, sich für einen Sieger und einen Namen zu entscheiden. Sehr populär war der Name Klappi, der gleich mehrfach genannt wurde. Aber auch Valentina, Storchi, Schwarzer Jäger, Schnappi, Calypso und Flieger waren unter anderem dabei.

Dieses Bild hat Paola aus der Klasse 2d aus der Grundschule Fischbach gemalt. | Bild: Paola, Grundschule Fischbach

Das Rennen machte letztlich der Name Sausewind. „Der Name passt zum einen zum Storch, der hoffentlich wie ein Sausewind nach Süden fliegt“, erklärt Stefan Hilser, Redaktionsleiter und Kopf der Jury. „Und zum anderen passt Sausewind auch sehr gut zum SÜDKURIER.“

Das Storch-Projekt Das Max-Planck-Institut in Radolfzell untersucht bereits seit vielen Jahren Störche und ihre Flugrouten in den Süden. Ein solch großes und umfassendes Projekt in Baden-Württemberg gab es bislang noch nie. Insgesamt sind etwa 40 Störche in Salem und Oberschwaben, aber auch in der Rheinebene zwischen Straßburg und Karlsruhe mit Sendern ausgestattet worden. Mit diesem großflächigen Monitoring wird ein aussagekräftigeres Ergebnis über das Flugverhalten der Tiere erwartet. Außerdem wird untersucht, ob die Störche in kleinen Gruppen ziehen oder sich eventuell unterwegs zu einer großen Gruppe treffen.

Die Namensvorschläge kamen mit ganz vielen bunten und vor allem erstaunlich detailgetreuen Zeichnungen und Bildern in der Redaktion an. Von Holzstiftzeichnungen über Wachsmalbilder bis hin zu Bildern, die mit Fingerfarben angefertigt wurden, war alles dabei. Zahlreiche Einsendungen kamen von Kindergärten und sogar einer Grundschule.

Die Preisträger

Den entscheidenden Namensvorschlag gemacht hat das Kinderhaus St. Angelus in Überlingen, das damit den ersten Preis erhält.

Der fünfjährige Moritz Ehninger vom Kinderhaus St. Angelus hat dieses großartige Bild gemalt. Von dort kam auch der Namensvorschlag Sausewind. | Bild: Moritz Ehninger

Als Dankeschön für die Mühen darf eine ganze Gruppe auf den Affenberg und erhält eine exklusive Führung zu den Tieren, die dort leben. Der zweite Preis geht an Karla und Maila Abt aus Frickingen. Die beiden bekommen einen Familien-Eintritt auf den Affenberg.

Dieses Bild reichte die achtjährige Karla Abt aus Überlingen ein und landete damit auf dem zweiten Platz. | Bild: Klara Abt

Als dritter Preis wurde ein Kinderbuch zum Thema Störche ausgelobt, das an den Kindergarten in Salem-Stefansfeld geht.

Der Kindergarten in Salem-Stefansfeld hat zahlreiche Bilder eingereicht, die mit Fingerfarben gemalt wurden. Das reichte zu Platz drei. | Bild: Kindergarten Salem-Stefansfeld

Kurzerhand wurde noch ein Sonderpreis ausgelobt, denn die evangelische Kindertagesstätte Bonhoefferhaus in Überlingen hat insgesamt mehr als 30 Bilder eingereicht. Diese Mühe soll, so die Jury, auch belohnt werden. Deshalb erhält diese Einrichtung ebenfalls eine exklusive Sonderführung auf dem Affenberg.

Dieses Bild wurde vom Bonhoefferhaus in Überlingen eingereicht; insgesamt 30 Bilder kamen von dort, weshalb ein Sonderpreis verliehen wird. | Bild: Jäckle, Reiner

Der besenderte SÜDKURIER-Storch auf dem Affenberg kann ab sofort in der App Animal Tracker unter dem Namen Sausewind gefunden werden. Jeden Tag schickt der Sender die Position des Jungtieres an eine Zentrale. Diese Position ist dann in der App einzusehen.

So sieht die App Animal Tracker aus. Sausewind befindet sich auf einem Feld nahe des Affenbergs, wie die Markierung zeigt. | Bild: Screenshot

So ist zu beobachten, dass Sausewind bereits zahlreiche Flugübungen macht, denn er wird sowohl im Horst als auch an mehreren Positionen rund um den Affenberg verortet. Interessant wird es dann, wenn Sausewind im Herbst zu seinem Flug in Richtung Süden aufbrechen wird.

