Am Freitag spielten Florian und Joachim Keller noch Querflöte beziehungsweise Klarinette beim Festwieseneinzug, am Samstagabend sind sie an der Hauptkasse im Einsatz. Für die Brüder ist es selbstverständlich, dass sie ihren Verein, die Harmonie Lippertsreute, tatkräftig unterstützen. „Es macht Laune, da sieht man die Leute“, meint Florian Keller. „Alle, die kommen, haben Bock.“ Zwischendurch schaut ihr Vereinskamerad Fabian Meschenmoser vorbei: „Ich bin an der Hauptkasse und muss Geld schöpfen bei den einzelnen Kassen“, verrät der hauptamtliche Bürgermeister von Deggenhausertal, der am Wochenende ehrenamtlich tätig ist.

Florian Keller, Fabian Meschenmoser und Joachim Keller (von links) vom Musikverein Harmonie Lippertsreute leisten ihren Arbeitseinsatz mit Begeisterung. | Bild: Miriam Altmann

Pommes gehen immer

Mit Festbändchen ausgestattet, strömen die Besucher auf das Gelände – von der unsicheren Wetterprognose haben sich viele nicht abschrecken lassen. Am Stand des Musikvereins Neufrach bewerben Markus Meier und Sabine Straßer dessen Spezialitäten an: „Die Pommes laufen hervorragend“, berichtet er. „Es ist weniger los, als wenn gutes Wetter wäre“, räumt er ein. „Aber die Leute kommen noch und sie sind gut drauf“, zeigt er sich optimistisch.

Markus Meier (rechts) und Sabine Straßer preisen an, was der Musikverein Neufrach an kulinarischen Köstlichkeiten zu bieten hat. | Bild: Miriam Altmann

Fest für die ganze Familie

Dass das Schlossseefest etwas für jedes Alter ist, sieht man an Familie Baier, die den Tanzaufführungen auf der Hauptbühne zusieht. Stolz berichtet die sechsjährige Charlotte, dass sie zuvor beim Autoscooter selbst lenken durfte. „Die Zuckerwatte war am besten“, findet sie.

Martin und Charlotte Baier (von links) trafen auf dem Fest Elena Krause, eine Freundin der Familie. | Bild: Miriam Altmann

Ihrem Vater Martin als gebürtigem Mimmenhausener gefällt das Fest ebenfalls sehr. „Ich bin erst wieder seit letztem Jahr da“, offenbart er. Nach Stationen in Frankfurt und München sei er mit seiner Familie in die Heimat zurückgekehrt – das Schlossseefest ist natürlich Pflichtprogramm.

Mit der Enkelin ins Fahrgeschäft

Auf dem Vergnügungspark herrscht ebenfalls viel Trubel. Nachdem der Rummel im letzten Jahr etwas kleiner ausfiel, ist dieses Mal vom Kinderkarussell bis zum Riesenrad Einiges geboten. Die 13-jährige Myla steigt gerade aus dem „Steamer“, einem sich wild drehenden Fahrgeschäft, das die Insassen auf mehreren Achsen herumwirbelt. „Es war cool, aber wild und sehr schwer, sich festzuhalten“, lautet ihr Urteil.

Die 13-jährige Myla besucht ihre Oma in Mimmenhausen. Die Fahrt im Steamer im Hintergrund war Martina Endler etwas zu wild, doch sie kann schon wieder lachen. | Bild: Miriam Altmann

Eine Weiterempfehlung gibt es von ihr auf jeden Fall, aber eher für Jüngere. Der Grund: „Meine Oma ist morgens mitgefahren, aber danach war ihr schlecht.“ Martina Endler aus Mimmenhausen kann schon wieder lächeln, schaute aber lieber zu, als ihre Enkelin eine weitere Fahrt bei Dunkelheit wagte.

Klangfeuerwerk begeistert Zuschauer

Bereits frühzeitig sammelten sich die Besucher am Ufer des Schlosssees, um eine gute Sicht auf das Feuerwerk zu haben. Eine Viertelstunde lang bestaunt die Menge die zahlreichen Farbeffekte, die den Nachthimmel erleuchten und sich zur Begleitmusik steigern.

Das Feuerwerk am Schlossseefest-Samstag Video: Altmann, Miriam (Extern)

Die ersten Regentropfen stören niemanden und der Applaus ist groß, als die letzte Rakete erlischt. „Im Moment fällt mir ein Stein vom Herzen“, offenbart Ronny Knepple, der Sprecher des Organisationskomitees, direkt im Anschluss. „Es ist ein unterdurchschnittliches Jahr aufgrund des Wetters, aber wir sind zufrieden.“

Daumen hoch von Ronny Knepple, dem Sprecher des Organisationskomitees. | Bild: Miriam Altmann

Feuerwerk fand immer statt

Normalerweise kommen freitags 5.000 bis 10.000 Besucher, samstags seien es sogar 10.000 bis 20.000 Gäste. „Heute liegen wir eher bei 10.000“, meint Knepple, doch das Festgelände wirkt nach wie vor sehr gut besucht, als die Partyböcke wieder die Bühne entern.

Die Partyböcke rocken das Schlossseefest am Samstag Video: Altmann, Miriam (Extern)

Für das Feuerwerk brauche man ein Mindestmaß an gutem Wetter, jedoch sei es in 43 Jahren noch nie abgesagt worden. „Einmal wurde der Festplatz aus Sicherheitsgründen um 23.30 Uhr geräumt“, erinnert sich der Mitorganisator, mit ein bisschen Nieselregen könne man allerdings leben. „Wir könnten das Fest gar nicht absagen – die Leute sitzen trotzdem da“, sagt er rückblickend auf den etwas verregneten, aber gut besuchten Freitag. Das Mega-Gartenfest der Salemer Musikvereine sei eine feste Größe im Kalender. „Und alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“