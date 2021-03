von Peter Schober

Die Wahlergebnisse bei der Landtagswahl am Sonntag in Salem weichen zum Teil deutlich vom Landesdurchschnitt ab. Vor allem die FDP fuhr mit rund 19 Prozent ein Ergebnis ein, das um neun Punkte besser als der Landesschnitt ist. Damit verbesserten sich die Freien Demokraten im Vergleich zur Landtagswahl 2016 noch einmal um fast sieben Prozent. Dies ist wohl dem in Salem lebenden Landtagsabgeordneten Klaus Hoher zuzuschreiben.

CDU büßt sieben Prozent ein und landet hinter der FDP

Mit gut 39 Prozent konnten die Grünen hingegen nicht weiter zulegen. Die CDU musste ein weiteres Mal Federn lassen. Sie büßte mit jetzt nur noch 18 Prozent im Vergleich zu ihrem Abschneiden vor fünf Jahren fast sieben Prozent ein und landete sogar hinter der FDP. Auch bei der SPD hielt der Abwärtstrend an. Von schon mageren acht Prozent rutschte sie auf jetzt sieben Prozent ab und liegt gleichauf mit der AfD. Diese konnte ihr Ergebnis der Wahl 2016 jedoch bei weitem nicht halten und verlor 3,5 Prozent. Mit 2,5 Prozent blieb die Linke nahezu unverändert. Die Wahlbeteiligung lag mit 71,3 Prozent um gut drei Prozent unter der von 2016.

Stimmen der Briefwähler können nicht Wahlbezirken zugeordnet werden

Die Zahl der Briefwähler hatte coronabedingt deutlich zugenommen. Da die per Briefwahl abgegebenen Stimmen nicht den einzelnen Wahlbezirken zugeordnet werden können, sind die Wahlergebnisse in den einzelnen Teilorten nur beschränkt aussagekräftig. Als Grünen-Hochburg erwies sich wieder Mittelstenweiler, wo die Grünen auf fast 44 Prozent kamen.

Grasbeuren als Heimatort von Klaus Hoher Hochburg der Liberalen

Zur Hochburg der Freien Demokraten schwang sich dagegen Grasbeuren auf, der Heimatort von Klaus Hoher. Dort erhielten die Liberalen 39 Prozent. Die CDU erhielt in Tüfingen mit 23 Prozent die meisten Stimmen. In Buggensegel schmierte die SPD auf 1,6 Prozent ab. In absoluten Zahlen sind das zwei Stimmen. Knapp zweistellig konnte sie sich nur in Neufrach behaupten. Gleichzeitig holte in Neufrach auch die AfD knapp ein zweistelliges Ergebnis.