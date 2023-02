Es gibt Menschen, die kennen schon in jungen Jahren ihre Bestimmung ganz genau. Zu ihnen gehört Felix Brunnenkant. Der in Salem aufgewachsene und mittlerweile in München studierende 21-Jährige wollte schon als Sechsjähriger nur eins: Cello spielen. Seine offensichtliche Begabung hat ihm gerade einen in Deutschland wichtigen Preis eingebracht: Er landete mit seinem Cello-Spiel in Berlin auf dem zweiten Platz des renommierten, von den deutschen Hochschulen ausgerichteten Mendelssohn-Wettbewerbes.

Felix Brunnenkant konzentriert beim Cello-Spiel. Bereits als Sechsjähriger wollte er nur eins: Cello spielen. | Bild: Mathias Johansen

Felix Mutter, Natalia Brunnenkant, ist Geigenlehrerin an der Musikschule in Mühlhofen. Sie und ihr Mann erkannten früh die Begabung ihres Sohnes und unterstützten ihn nach Kräften. Nach ersten Gehversuchen an der Musikschule in Mühlhofen übernahm die promovierte Cellistin Eva Kuhn in Ravensburg die Ausbildung des Jungen. Sie brachte Erfahrung aus dem Young-Artist-Programm in den USA mit. „Ich wusste, dass ich Felix viel Freiheit lassen muss. Vielleicht habe ich deshalb manchmal auch zu sehr die Zügel in technischer Hinsicht schleifen lassen“ , sagt Eva Kuhn im SÜDKURIER-Gespräch. „Aber, er war auch sehr fußballbegeistert, wie viele Jungen in dem Alter. Da war es wichtig, für seine Entwicklung die richtige Balance zwischen Fußball und Cello zu finden.“

Großes Klangbewusstsein in jungen Jahren

Felix habe schon damals ein sehr gutes Gehör gehabt, sei sehr musikalisch gewesen. „Er hat ein großes Klangbewusstsein und brachte schon damals ein gutes Zeitempfinden mit und konnte gut phrasieren.“ Deshalb habe sie sich auf die Ausbildung des Klangs konzentriert. „Felix hat den absoluten Willen gehabt, Cello zu spielen“, sagt sie. „Er ist allein mit dem Cello auf dem Rücken mit dem Bus nach Ravensburg gefahren. Andere wären nur gekommen, wenn sie ihre Eltern gebracht hätten.“

Cello-Lehrerin Eva Kuhn sagt: „Felix hat den absoluten Willen gehabt, Cello zu spielen.“ | Bild: Eva Kuhn

Felix Brunnenkant sagt von sich selbst, dass es für ihn nie einen Zweifel an seiner Bestimmung zum Cellisten gegeben hat. „Immer, wenn ich mich entscheiden musste, ist meine Wahl auf das Cello gefallen“, sagt er im SÜDKURIER-Gespräch. So habe er das Musikgymnasium in Meersburg nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen, „weil mir die Unterrichtsorganisation zu wenig Zeit für das Cello ließ“. Es folgte eine Zwischenstation in Trossingen, dann habe er sich entschieden, nach Österreich ans Musikgymnasium zu gehen. Dort wurde er von Mathias Johansen am Vorarlberger Landeskonservatorium unterrichtet.

Heute studiert Felix Brunnenkant an der Musikhochschule in München bei Julian Steckel. Er will dort in eineinhalb Jahren seinen Bachelor-Abschluss und danach noch den Master machen. Und Konzertexamen? „Dazu muss man schon sehr gut sein und Glück haben, dass nicht gerade viele andere sehr gute Studenten ihren Abschluss gemacht haben“, sagt er. Pro Studienjahr würden nur zwei Studenten der Hochschule zum Konzertexamen zugelassen.

Am liebsten zum Bayerischen Rundfunkorchester

Gleichwohl ist das Ziel des heute 21-Jährigen klar. Im Orchester möchte er spielen, am liebsten beim Bayerischen Rundfunkorchester, das für ihn zu den der Besten weltweit zählt. Doch es ist schon sehr schwer, heute überhaupt eine Orchesterstelle zu bekommen. Allein zum Vorspiel eingeladen zu werden, sei schon etwas Besonderes, beschreibt Brunnenkant den harten Arbeitsmarkt. Immerhin konnte der junge Cellist schon zahlreiche 1. Preise, darunter beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Bundesebene gewinnen oder international den 3. Preis beim „Pablo Casals International Award 2020“ in El Vendrell, Spanien. „Es langt heute nicht mehr, gut zu sein“, weiß Brunnenkant. Die Luft am Cellistenhimmel wird in den oberen Rängen dünn. Man müsse auf vielen Kanälen, so auch in sozialen Medien oder mit einer eigene Internetseite auf sich aufmerksam machen.

In Berlin spielte Felix Brunnenkant im Wettbewerb das Cello-Konzert von Schumann. Das romantische Werk ist beliebt beim Publikum, aber es sei „sauschwer“, sagt der junge Cellist. „Vielleicht versuche ich, auch noch einen anderen Schritt zu gehen“, blickt Brunnenkant in die Zukunft und legt die Latte noch etwas höher: Er denke an eine Solisten-Karriere oder daran, in einem Ensemble mitzuspielen.