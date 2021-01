„In unserer Schreinerei planen und bauen wir Möbel und Einrichtungen – im Spiel mit der Natur und stimmigen Details. Unsere Workshops und Events sind ein Treffpunkt für alle, die mit uns diese Begeisterung teilen.“ Das sagen Julia und Roland Kohler über ihr 2013 gegründetes Unternehmen Liebwerk, dessen Neuausrichtung sie in den ehemaligen Räumen der Schreinerei Haas GmbH, Schwedenstraße 45/1, am 1. Januar ins Leben gerufen haben.

Eugen Haas war zum Jahresende 2020 nach 25-jähriger Tätigkeit in Rente gegangen. „Diese Chance haben wir genutzt und seine gesamten Räumlichkeiten gemietet und seinen Maschinenpark käuflich erworben“, erläutert Julia Kohler. „Dass wir seine Produktionsstätte hier nach unseren Wünschen einrichten können, hat sehr gut funktioniert. Hier können wir uns jetzt gut entfalten“, ergänzt ihr Mann Roland, Firmeninhaber und Schreinermeister.

Unterstützt wird das Paar von einem Schreinermeister und Lehrling, die beide bereits bei Eugen Haas tätig waren, und von zwei Schreinergesellen, die aufgrund einer guten Auftragslage zu Jahresbeginn zum Team stießen sowie einem Minijobber. „Zum Start schon ein ganz kerniges Team, das uns ein gutes Gefühl gibt und unsere Interessen teilt“, freuen sich die Kohlers.

Der ehemalige Ausstellungsraum der Firma Haas, der schwerpunktmäßig Türen und Treppen beinhaltete, soll völlig neu konzipiert werden: Die Exponate werden sich künftig mehr dem Möbelbau widmen. „Wir kommen klassisch aus dem Möbelbau, aus der Einrichtung und dem Design. Das ist unser Herzblut“, sagt Julia Kohler, die die zurückliegenden 25 Jahre im Marketing gearbeitet hat, zuletzt 15 Jahren in einer großen Schreinerei in Markdorf. Ihr Mann Roland, seit 2008 Schreinermeister, ist seit über zwei Jahrzehnten in diesem Beruf tätig; die vergangenen acht Jahren war er „soloselbstständig“, wie er sagt. Der 39-Jährige wird sich vor allem mit der Entwicklung, dem Design und der Gestaltung von neuen Möbeln beschäftigen.

Was den beiden ganz wichtig ist: Bei Liebwerk handelt es nicht nur um eine klassische Schreinerei. Sondern es sollen auch Workshops und Veranstaltungen angeboten werden, für die Julia Kohler aufgrund ihrer Erfahrung im Marketing zuständig sein wird. „Es war für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unser Angebot ein bisschen ausdehnen und eine Möglichkeit finden, dass unsere Werkstatt zu einem Treffpunkt wird“, erläutert Julia Kohler. Die Workshops sollen sich zum einen ganz dem Handwerk des Schreiners widmen. „Einmal einen Tag in der Schreinerei mitarbeiten: Hobeln, schleifen, leimen und ölen und mit dem Werkstoff Holz arbeiten. Und zum Beispiel ein eigenes Vesperbrett bauen.“

Zum anderen werden aber auch Workshops dabei sein, die nicht nur mit dem Handwerk zu tun haben, sondern ganz übergeordnet die Leidenschaft des Unternehmerpaars um Design und Natur zum Inhalt haben. Geplant sind Workshops wie etwa Yoga-, Text- oder Kräuterworkshops. „Holz, Handwerk und Design – im Spiel mit der Natur und den richtigen Details. Unsere Philosophie spiegelt sich in unserem vielseitigen Workshop-Programm – manchmal frei interpretiert, aber immer stimmig für uns: Bunt gemischt und für jeden was dabei“, heißt es bei Julia und Roland Kohler.

Die beiden verstehen ihre Werkstatt auch als einen Treffpunkt für alle, die selbst eine große Begeisterung für ein besonderes Thema haben oder sich davon anstecken lassen wollen. Ob bei einem Vortrag, einer Lesung oder einfach nur bei einem legeren Zusammensein. „Wir wollen die Leute einladen, mit uns ein Feierabendbier zu trinken, wenn man es wieder darf. Oder andere Menschen der Region vorstellen, die ähnlich wie wir ihre Leidenschaft beruflich umsetzen.“