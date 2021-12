von Miriam Altmann

Die Kindergartengebühren in Salem steigen um fünf Prozent. Darauf verständigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dass die Gebühren ab Januar steigen, wurde bereits in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Kultur deutlich: Der von den kommunalen Spitzenverbänden empfohlene Kostendeckungsgrad von 20 Prozent der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge werde in Salem bei Weitem nicht erreicht, hatte Kämmerin Julia Kneisel dem Gremium im November berichtet.

Die Verwaltung schlug deshalb eine Mischkalkulation vor, die zwischen einer pauschalen Gebührenerhöhung um 2,9 Prozent und dem von den Spitzenverbänden empfohlenen Beitragssatz liege. Die Erhöhung belaufe sich im Schnitt auf 8,46 Prozent, vermeldete Tanja Knäple, Leiterin des Sachgebiets Kindergarten.

Defizit steigt innerhalb von sechs Jahren um 800.000 Euro

Knäple stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Entwicklung des Gesamtdefizits vor: Seit 2015 sei es von knapp 1,6 Millionen Euro auf etwa 2,4 Millionen gestiegen. Der Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtkosten bewege sich auf etwa acht Prozent zu, wodurch die Schere zwischen der angestrebten Kostendeckung und den tatsächlichen Einnahmen weiter auseinanderklaffe. Zur besseren Vergleichbarkeit habe die Verwaltung eine Gebührenübersicht für alle Betreuungsangebote und Erhöhungsvorschläge erstellt, ergänzte Bürgermeister Manfred Härle.

FWV schlägt Erhöhung um fünf Prozent vor

Henriette Fiedler, FWV: „Wir wollen die Eltern nicht mehr als notwendig belasten.“ | Bild: Jürgen Heppeler | Salemer-Werbe

Die Gebührenerhöhung treffe im Falle der Mischkalkulation besonders Familien mit vier oder mehr Kindern, kritisierte Henriette Fiedler (FWV). Jedoch sei anhand der Tabelle nicht ersichtlich, wie viele Familien das betreffe und was das preislich genau bedeute. „Wir beantragen daher, die Gebühren um fünf Prozent zu erhöhen, da wir die Eltern nicht mehr als notwendig belasten wollen“, sagte Fiedler. Mittelfristig sei eine Überarbeitung der Gebührenstruktur notwendig.

Kaum Einsparungen bei Kürzung der Betreuungszeiten

Ursula Hefler, CDU: „Man könnte manche Randzeiten erst ab einer bestimmten Kinderzahl anbieten.“ | Bild: Archiv

Birgit Zauner (GoL) hatte vorgeschlagen, anstelle einer Gebührenerhöhung die Betreuungszeiten zu reduzieren. Knäple erklärte jedoch, die Auswirkung auf den Personalschlüssel wäre gering und man müsse mit geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich rechnen. Ursula Hefler (CDU) brachte die Idee ins Spiel, manche Randzeiten erst ab einer bestimmten Kinderzahl anzubieten: „Wenn sich freitagnachmittags zwei Betreuungskräfte um ein Kind kümmern, steht das in keinem Verhältnis.“

Bürgermeister will „keine Kampfabstimmung herbeiführen“

Arnim Eglauer, SPD: „Gute Leistungen kosten Geld, aber das sollte durch die Allgemeinheit gestemmt werden.“ | Bild: Archiv

Arnim Eglauer (SPD) äußerte grundsätzliche Bedenken bezüglich der Finanzierung: „Wir haben schon verstanden, dass gute Leistungen Geld kosten, doch das sollte durch die Allgemeinheit gestemmt werden.“ Härle pflichtete ihm prinzipiell bei: „Uns wäre es am liebsten, wenn das Land einspringt und ein Kindergarten-Angebot zum Nulltarif leisten könnte.“ Unter den aktuellen Gegebenheiten trage die Verwaltung den Antrag der Freien Wähler mit: „Wir wollen keine Kampfabstimmung herbeiführen“, betonte der Bürgermeister. Der Gemeinderat beschloss die Gebührenerhöhung um fünf Prozent ab dem 1. Januar unter Beibehaltung der bisherigen Öffnungszeiten.